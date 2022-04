Stațiile electrice private, proiectul himeră al Primăriei Craiova. Proiectul municipalității de a pune la dispoziția șoferilor care dețin vehicule electrice stații de reîncărcare pare o utopie, în forma în care se dorește implementarea lui.

Este vorba de cele nouă stații de încărcare a autovehiculelor electrice solicitate de consilierii municipali USR, rămase în același stadiu de aproape un an. Adică, în faza de căutare a unor posibili investitori. Astfel de stații există în multe țări europene, inclusiv în România, dar soluția aleasă de autoritățile locale din Bănie se dovedește o himeră administrativă. Primăria pune la dispoziție doar terenul, pentru care cere o chirie anuală, și așteaptă oferte. Până acum s-a ales doar cu așteptarea.

Licitația pentru închirierea celor nouă terenuri a ajuns la a treia strigare. Nimeni nu s-a arătat interesat de varianta propusă de municipalitate: închirierea terenului pe 10 ani și realizarea investiției din surse proprii, apoi plata utilităților și a chiriei. „Este a treia oară când reluăm această licitație. Au fost ceva discuții cu posibili investitori, dar nu a fost depusă nicio ofertă. Să vedem ce se întâmplă acum. Mașinile electrice sunt de viitor, producția lor crește, iar un investitor ar putea să țină cont de acest aspect. Poate nu obține profit în primul an, dar în anii următori cu siguranță“, a afirmat un reprezentant al primăriei. Licitația a fost lansată prima dată pe 10 ianuarie 2022. Ea a fost reluată, fără izbândă, pe 15 februarie, iar ultima dată pe 12 aprilie. Ofertele sunt așteptate până la data de 5 mai.

Stațiile electrice private, proiectul himeră al Primăriei Craiova. Idee bună, soluție proastă

În Craiova, în afara parcării subterane de la Teatrul Național, unde sunt două stații electrice și 244 de prize, și a câtorva stații puse la dispoziție de Kaufland sau CEZ, şoferii care au autoturisme electrice nu găsesc un loc public unde să-și reîncarce vehiculul. Cum mașinile electrice par să câștige tot mai mult teren, în urmă cu un an consilierii locali USR au venit cu iniţiativa realizării în Craiova a unei rețele de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice. Consilierii au cerut executivului identificarea și inventarierea a nouă terenuri unde să fie puse în funcțiune stații de alimentare a automobilelor electrice.

Solicitarea USR a fost luată în calcul, iar proiectul de hotărâre a trecut de votul Consiliului Local (CL) Craiova. Nu înainte ca executivul să anunțe că are în plan, la rândul lui, amplasarea a alte nouă stații de încărcare, în afară de cele nouă cerute de consilierii USR.

Consilierii municipali USR din Consiliul Local Craiova

„Proiectul pe care l-am inițiat se referă la încă nouă locații pentru stații de încărcare rapidă de 22 KW. Staţiile ar trebui amplasate prin cartiere, pentru a oferi și celor care nu locuiesc la casă posibilitatea de a încărca mașina peste noapte și aproape de locuință“, susținea Eduard Cîrceag, iniţiatorul proiectului. Ideea în sine este una bună, însă soluția de aplicare a ei aleasă de executivul din Primăria Craiova pare una proastă. Acesta poate fi și motivul pentru care stațiile private de reîncărcare a vehiculelor electrice sunt încă în aer.

SF pentru alte nouă stații de încărcare

Nici cu propriile stații de reîncărcare, cele nouă anunțate de primărie, executivul nu stă prea bine. Adică, se află încă la faza de studiu de fezabilitate.

Primăria susţinea anul trecut că a depus încă din 2020 dosarul de finanţare pentru proiectul privind amplasarea a nouă staţii de încărcare rapidă, cu trei puncte de încărcare: pe strada Romul (o staţie), pe strada Nicolaescu Plopşor (o staţie), pe bulevardul Decebal, la Facultatea de Automatică (o staţie), şi pe Calea Bucureşti, în dreptul Electroputere Mall (şase staţii). Nici aici lucrurile nu au avansat prea mult.

Stațiile electrice private, proiectul himeră al Primăriei Craiova. Cum a gestionat primăria proiectul USR cu stațiile electrice

Proiectul USR cu cele nouă stații de reîncărcare a vehiculelor electrice amplasate în toate cartierele Craiovei a început cu stabilirea amplasamentelor. Era vorba de zone publice, cu trafic intens.

Așa s-a ajuns la următoarele terenuri: parcare Piața Constantin Brâncuși (Gară) – un teren de 25 mp; parcare Piața Centrală – un teren de 32 mp; parcare Big Craiovița Nouă – un teren de 21 mp; parcare Spitalul Județean de Urgență – un teren de 24 mp; parcare zona Parc „Nicolae Romanescu“ – un teren de 28 mp; parcare Grădina Botanică – un teren de 25 mp; parcare strada Împăratul Traian – un teren de 27 mp; parcare strada Sfântu Dumitru – un teren de 28 mp; parcare strada A.I. Cuza – un teren de 34 mp.

Doar că următorul pas nu a mai prins la public. Sau, mai bine spus, la antreprenori. Asta poate şi pentru că autorităţile pun la dispoziţie doar terenul de pe domeniul public, pentru care cer o chirie mai mare sau mai mică, în funcţie de zonă. În plus, toate cheltuielile de realizare a investiţiei, de la autorizare, construire și branşare la utilităţi și plata utilităţilor cad în sarcina firmei private, fără posibilitatea deducerii lor din chirie. De aici, poate, şi reticenţa investitorilor.

Care ar fi cuantumul chiriilor

Chiriile au fost stabilite în lei şi echivalate în euro/mp, la un curs de 4,9489 lei pentru un euro (curs valutar din 08.11.2021, data evaluării terenurilor). Ele diferă în funcţie de zonă (mediană, centrală, ultracentrală), dar tot ajung la câteva mii de euro pe an. Cea mai mare chirie ar fi pentru terenul de pe strada A.I. Cuza (3.916 euro/an, adică 326 de euro/lună) şi pentru cel de la Piaţa Centrală (3.691 de euro pe an, 308 euro/lună). Cea mai ieftină variantă pentru investitor ar fi chiria pentru staţia de încărcare din Craioviţa Nouă (1.166 de euro pe an, adică 97 de euro/lună).

Conform solicitărilor din caietul de sarcini, staţiile de alimentare a vehiculelor electrice vor fi prevăzute cu cel puțin două prize de încărcare, fiecare priză având o putere minimă de cel putin 22kW și vor fi echipate, din motive de interoperabilitate, cel puțin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule.

