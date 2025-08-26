Au venit rezultatele! Care este rata de promovare în cea de-a doua sesiune a examenului de BAC

Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat – sesiunea iulie – august 2025 – au fost afișate astăzi, 26 august, în centrele de examen și pe site-ul dedicat.

În județul Dolj, rata de promovare înregistrată după soluționarea contestațiilor este de 37,3% ( (în creștere cu 1,5%, comparativ cu afișarea rezultatelor inițiale 35,2% %). În sesiunea august a anului școlar 2023-2024, rata de promovare a fost de 35,8%.

Astfel, din totalul celor 648 de candidați prezenți, au promovat 242 de candidați (228 au promovat inițial).

Au fost depuse 258 de contestții (314 contestații în sesiunea august 2024):

79 de contestații la proba Ea) – Limba și literatura română

99 de contestații la proba Ec) – Proba obligatorie a profilului

80 de contestații la proba Ed) – Proba la alegere a profilului și specializării

În urma reevaluării lucrărilor, 134 contestații au fost admise în plus, 109 contestații au fost admise în minus și 15 contestații au rămas nemodificate.

Față de rezultatele inițiale, 14 candidați au fost declarați promovați după reevaluarea lucrărilor.

3 unități școlare au rata de promovare 100%

11unități școlare au rata de promovare peste 50%

Reamintim faptul că, pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Citeşte şi: (VIDEO) Nicuşor Dan: Apartenența la UE, la NATO, parteneriatul strategic cu SUA, lucruri pe care nu le vom schimba în politica externă





