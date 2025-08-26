LIVE Nicuşor Dan: Apartenența la UE, la NATO, parteneriatul strategic cu SUA, lucruri pe care nu le vom schimba în politica externă

Preşedintele Nicuşor Dan îi primește marţi, la Palatul Cotroceni, pe şefii de misiuni diplomatice, şefii oficiilor consulare şi directorii institutelor culturale româneşti, acreditaţi în străinătate, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române.

Șeful statului a afirmat, în discursul susținut la această întâlnire, că în plan intern statul român are nevoie de o reformă, iar imediat după aceasta trebuie relansată economia.

El a adăugat că în plan extern sunt mai multe crize, printre care războiul din Ucraina, războiul hibrid şi că faţă de toate aceste schimbări diplomaţia trebuie să se adapteze, conform stiripesurse.ro.



”Unde suntem azi? În plan intern statul român necesită o reformă şi imediat după reformă trebuie să relansăm economia şi sunt foarte optimist că o să putem să facem lucrul ăsta. În plan extern trăim de câţiva ani crize multiple, pe care le cunoaştem: războiul din Ucraina, competiţia globală care s-a schimbat a devenit mai acerbă, concentrată pe economie, pe resurse, tehnologia devine tot mai importantă, război hibrid inclusiv în zona noastră de Europă. Şi faţă de aceste schimbări evident că diplomaţia trebuie să se adapteze şi sunt convins că avem puterea să o facem”, a spus Nicuşor Dan în discursul de la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române.

Provocările cu care se confruntă România în plan extern

Președintele a subliniat și provocările cu care se confruntă România în plan extern. „În plan extern, trăim de câțiva ani crize multiple: războiul din Ucraina, competiție globală mai acerbă, concentrată pe economie și resurse. Tehnologia devine tot mai importantă, iar războiul hibrid ne obligă să ne adaptăm. Politica externă a României trebuie să rămână predictibilă și coerentă, bazată pe apartenența la UE, NATO, parteneriatul strategic cu SUA, respect pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli, dialog și cooperare cu partenerii internaționali.”

România va continua să fie un aliat puternic al NATO

Nicușor Dan a explicat cele trei direcții principale ale politicii externe românești. Președintele a vorbit despre securitate, subliniind că România va continua să fie un aliat puternic al NATO, cu interes sporit în zona Mării Negre și implicarea în formatul București 9. „Anul viitor va avea loc Summitul București 9. România va investi în apărare și va folosi instrumentul SAFE al UE, iar sprijinul pentru Ucraina și colaborarea cu partenerii internaționali rămân priorități“

Președintele a confirmat că Republica Moldova rămâne o prioritate „România va susține eforturile de integrare europeană și problemele concrete legate de transport, energie și cooperare economică““. Președintele s-a arătat optimist că cetățenii moldoveni vor confirma direcția europeană la alegerile de la sfârșitul lunii viitoare.

Parteneriatul strategic cu SUA trebuie consolidat

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că parteneriatul strategic cu SUA trebuie consolidat, în special pe zona de securitate și economică, unde România consideră că nu a fructificat suficient potențialul colaborării.

Președintele a vorbit despre noua Strategie Națională de Apărare și importanța războiului hibrid: „Vă invit să contribuiți la noua Strategie Națională de Apărare, care va fi finalizată în această toamnă. O componentă importantă este cea a războiului hibrid, domeniu în care România continuă să învețe.”

România poate deveni un hub de conectivitate între Europa, Asia și Africa

Nicușor Dan a subliniat importanța dimensiunii economice în politica externă și rolul diplomației în sprijinirea mediului privat.

„Dimensiunea economică este parte integrantă a apartenenței noastre la UE. Trebuie să fim mai prezenți în negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, iar procesul trebuie să fie însoțit de reflecție internă privind direcțiile de dezvoltare ale României începând cu 2028. Diplomația română trebuie să sprijine mediul privat, pentru ca firmele românești să poată dezvolta parteneriate și să se extindă economic în țările în care România este reprezentată. România poate deveni un hub de conectivitate între Europa, Asia și Africa, iar strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie parte din această viziune.”

Românii din diaspora trebuie să fie o prioritate centrală

În discursul adresat diplomaților, președintele a confirmat că românii din diaspora trebuie să fie o prioritate centrală: „Românii din diaspora trebuie să fie o prioritate centrală. În prezent, România nu are o strategie clară și nici un studiu exhaustiv privind nevoile acestora. Ministerul de Externe, Președinția și ambasadele trebuie să construiască o strategie cu obiective clare, bugete și termene de realizare. Colaborarea cu românii care locuiesc în străinătate trebuie să fie mai eficientă decât este azi.”

Nicușor Dan a încheiat printr-un apel la colaborare și rezultate concrete.

„Sunt convins că, împreună, vom avea o abordare pragmatică și concretă. La întâlnirea pe care o vom avea peste un an, vom putea discuta despre rezultate reale. Vă urez mult succes în activitatea dvs.!”

Citeşte şi: O mamă și-a găsit fiica de 13 ani spânzurată în casă



