MedPharmTech Transfer Craiova 2025: Inovație și colaborare în sănătate

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și Centrul de Transfer Tehnologic organizează cea de-a doua ediție a conferinței MedPharmTech Transfer Craiova 2025. Este un eveniment care reunește cercetători, medici și antreprenori pentru a transforma ideile inovatoare în soluții concrete pentru sănătate.

Evenimentul debutează vineri, 3 octombrie, în Aula Magna, de la ora 12:00, și include prezentări despre biotehnologie alimentară, inovație digitală în sănătate, tehnologii biomedicale și proprietate intelectuală. Printre speakeri se numără experți din universități și companii de profil din România și Europa.

În premieră, conferința găzduiește și un concurs de idei cu premii de câte 1000 de euro pentru proiecte inovatoare în domeniul tehnologiilor digitale și biotehnologiilor.

Mai multe detalii și programul complet:

