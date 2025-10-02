Două avioane au intrat în coliziune pe aeroportul LaGuardia din New York

Compania Delta Air Lines şi autorităţile aeroportuare au anunţat că două avioane au intrat în coliziune miercuri seara pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York. Două persoane au fost rănite uşor în urma incidentului, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Accidentul în care au fost implicate două avioane aparţinând companiei aeriene regionale a Delta Air Lines, Endeavor Air, a avut loc la ora locală 21:58 (01:58 GMT), în timp ce unul dintre avioane ateriza. Celălalt se pregătea de decolare, potrivit autorităţilor.

O persoană a fost spitalizată după ce a suferit „răni care nu îi pun viaţa în pericol”, au declarat autorităţile. Delta a declarat că un membru al echipajului a suferit răni minore.

Ambele aeronave erau Bombardier CRJ900. Aeroportul, unul dintre cele mai aglomerate din Statele Unite, nu a fost închis.

Delta, compania-mamă a Endeavor Air, a declarat că „va coopera cu toate autorităţile competente pentru a revizui” măsurile de siguranţă în urma a ceea ce compania aeriană a descris într-un comunicat drept „o coliziune la viteză mică în timpul rulajului la sol”.

Potrivit companiei, o aripă a aeronavei care se pregătea de decolare a intrat în contact cu fuselajul avionului care tocmai aterizase. Cele două aeronave transportau în total 93 de pasageri şi membri ai echipajului, a declarat compania.

