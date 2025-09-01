Profesorii vor protesta la Guvern în prima zi de școală 

Pe 8 septembrie, în prima zi de școală, profesorii vor protesta în fața Guvernului, apoi vor pleca în marș până la Palatul Cotroceni. Ei le cer părinților să nu își ducă la festivități copiii.

„Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul școlii, noi, profesorii, vom ieși în stradă pentru viitorul educației și pentru viitorul României, anunță profesorii”, potrivit unui comunicat transmis de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”,conform antena3.ro.

Salariații din educație resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar

Prin acest protest, profesorii cer soluționarea problemelor cu care se confruntă personalul din învățământul preuniversitar și superior și atrag atenția asupra faptului că salariații din educație resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate de Guvern.

„Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional”, susțin profesorii.

Cadrele didactice sunt nemulțumite de creșterea numărului de elevi la clasă

Cadrele didactice sunt nemulțumite de creșterea numărului de elevi la clasă, reducerea drastică a numărului beneficiarilor de burse de merit, eliminarea burselor de excelență olimpică și a burselor de reziliență, de faptul că sunt mai multe ore la catedră, pentru același salariu și de reducerea posturilor și a finanțării.

„Vă rugăm să nu ne blamați pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de școală. De vină este Guvernul”, este mesajul transmit de cadrele didactice părinților.

