Elevii din Sălcuţa au primit doar câteva zile masa caldă

Elevii de la Sălcuţa au primit Masa caldă doar câteva zile din luna decembrie 2022. După vacanţa de iarnă, din perioada 23 decembrie – 9 ianuarie 2023, elevii nu au mai primit sandwich-uri. În lista Ministerului Educaţiei, Şcoala Sălcuţa apare cu suma de 626.000 de lei. Primarul comunei spune că a primit banii spre sfârşitul anului 2022 şi că pentru anul acesta a fost făcută o nouă alocare bugetară şi este nevoie de altă licitaţie.



„Banii pentru Masă caldă au venit târziu, la sfârşitul anului trecut şi atunci am atribuit contractul şi am dat produsele doar în luna decembrie. Pentru anul 2023 avem alţi bani alocaţi. Suma trebuie trecută prin Consiliul Local pentru aprobare, apoi trebuie mers la Finanţe şi abia după acest moment putem organiza o nouă licitaţie ca să le asigurăm elevilor masa caldă”, a spus Aurica Giurcă, primarul comunei Sălcuţa. Potrivit primarului, Şcoala Sălcuţa a fost inclusă în acest an şcolar pentru prima dată pe lista beneficiarilor programului-pilot Masă caldă. Programul a fost iniţiat pentru reducerea abandonului şcolar în mediile dezavantajate.