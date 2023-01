Reguli în şcoli din Craiova: Fără telefoane inteligente, blugi rupţi sau fustă scurtă

Şcolile gimnaziale din Craiova au impus în acest an şcolar interdicţii suplimentare elevilor în special în ceea ce priveşte ţinuta, prin regulamentele interne. În unele şcoli sunt interzise chiar şi aplicaţii de gene sau de bijuterii dentare. Şi chiar dacă suntem în secolul în care tehnologia se dezvoltă foarte mult, prin regulamentul intern, la o şcoală din Craiova se interzice elevilor să folosească telefoane mobile inteligente, deşi legea nu interzice acest lucru.

Regulamentele interne ale unităţilor de învăţământ se fac ţinând cont de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, de Legea Educaţiei, de Statul Elevului dar şi de situaţiile punctuale. La capitolul interdicţii pentru elevi se menţionează articolul 15 din Statul Elevului, iar sub această menţiune la unele şcoli sunt trecute interdicţii care nu se regăsesc în sursa citată.

De exemplu, la Şcoala gimnazială „Decebal” din Craiova se menţionează că în conformitate cu acest articol, elevii nu au voie cu piercing şi nici cu blugi decupaţi, fuste gi bluze exagerat de scurte, etc. În sursa oficială nu este o asemenea menţiune. Invocând acelaşi articol 15, Şcoala Gimnazială „Decebal” le interzice elevilor să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri.

Şcoala „Nicolae Romanescu” – reguli speciale pentru telefon şi pentru vestimentaţie

La Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” din Craiova, în regulamentul afişat pe site-ul unităţii şcolare se menţionează că „elevii nu au voie cu păr vopsit (fete şi băieţi), cercei în urechi (băieţi), piercing (nas, sprâncene etc), gene false, aplicaţii de bijuterii pe dinţi, bijuterii în exces (băieţi, fete), fuste scurte, crăpate, bluze strâmte, scurte, decoltate, gel în exces, blugi rupți”.

Şi pentru telefoane există o regulă specială. Elevii iau telefoanele mobile în ultimele cinci minute ale ultimei ore.



„La ora 8, sau la prima oră de curs la care participă, fiecare elev modifică setările telefonului personal și îl trece în modul fără sunet (silențios) și fără vibrații, astfel încât să nu deranjeze procesul educativ, apoi depune telefoanul mobil în cutia metalică securizată alocată clasei sub supravegherea profesorului orei curente. Un elev desemnat de profesorul diriginte depune cutia metalică securizată în locul special amenajat din sala de clasă. La finalul ultimei ore, de regulă în ultimele cinci minute ale orei, profesorul orei curente recomandă elevului desemnat să deschidă cutia metalică pentru preluarea de către fiecare elev a telefonului personal și se asigură că toți elevii și-au preluat telefoanele înainte de părăsirea sălii de clasă. În situaţii de urgenţă elevul poate solicita profesorul orei curente utilizarea telefonlui în timpul orelor de curs, iar în timpul pauzelor poate solicita utilizarea telefonului profesorului diriginte sau profesorului de serviciu.

Fără acordului profesorilor menționați mai sus, elevului desemnat îi este interzis să deschidă cutia metalică securizată”, se menţionează în regulamentul şcolii.

Fără manichiură colorată şi telefoane mobile inteligente



La Şcoala „Mihai Eminescu” sunt alte reguli. Pentru băieţi sunt interzise vopsirea părului, tunsoarea extravagantă, precum şi purtarea de podoabe de genul cerceilor, colierelor, lanţurilor şi inelelor, mănuşilor. La eleve nu este permisă folosirea stridentă a fardurilor, coafura extravagantă, podoabe care frizează exhibiţionism, ţinuta vestimentară provocatoare, manichiura în gel, precum si cea semipermanentă/ clasică utilizând ojă colorată. La această unitate şcolară sunt interzise telefoanele mobile inteligente.



„Elevii nu au voie să poarte cu sine/ să folosească în perimetrul şcolii (curtea școlii, incinta școlii) telefoane mobile inteligente sau orice alt dispozitiv de înregistrare audio-video, cameră foto, reportofon, playere mp3, mp4, dispozitive gaming mobile etc.; pe parcursul orelor şi pauzelor telefoanele mobile vor fi închise sub cheie într-un dulap din sala de clasă, cutie de depozitare etc. şi nu vor fi luate de către elevi, decât atunci când se termină orele de curs şi elevii părăsesc incinta şcolii. În cazul nerespectării acestor reguli elevul va fi sancționat de către Consiliul profesoral”, se arată în regulamentul intern.

Regulamentele interne sunt aduse la cunoştinţa părinţilor care şi le asumă prin semnătură şi provoacă şi efecte.