Cezar Drăgoescu: „Doljul are nevoie de o schimbare. Suntem singura alternativă pentru dezvoltare!“

Cezar Drăgoescu, candidatul Alianței Dreapta Unită (ADU) la președinția Consiliului Județean Dolj, vine în fața doljenilor din postura de antreprenor, cu 18 ani de experiență în domeniul privat, dar și de opozant al Olguței Vasilescu în Consiliul Local Craiova.

„Dragi doljeni! Simțiți cumva că trăiți mai bine după 34 de ani de conducere a județului de către PSD? Aveți apă curentă, canalizare, gaze, utilități care în anul de grație 2024 nu ar mai trebui să reprezinte un lux? Aveți drumuri care să lege Doljul de vestul și centrul țării, zone cu adevărat dezvoltate. Aveți locuri de muncă plătite cu mai mult decât un salariu minim pe economie? Aveți posibilitatea unor legături facile cu Craiova, prin transportul intrajudețean?

Suntem al doilea bazin legumicol al țării și ne mândrim cu asta. Ce au făcut însă autoritățile județene până acum pentru a sprijini producătorii din județ? Vi s-a creat vreo facilitate pentru a putea să vă vindeți marfa obținută cu multă trudă? Aveți acorduri cu lanțuri de magazine, aveți depozite unde să păstrați produsele mai mult timp până sunt comercializate? Veți spune, poate, că de o parte din aceste necesități stringete ați mai auzit vorbindu-se, dar ele au rămas la stadiul de promisiuni, multe făcute în prag de campanie. La fel ca acțiunea «asfaltul electoral» de care sunt sigur că v-ați mai lovit prin comune, după ce primarul, timp de 4 ani, nu a fost în stare să repare școala, grădinița, căminul cultural sau măcar un gard“, este mesajul lui Cezar Drăgoescu, candidatul Alianței Dreapta Unită la președinția Consiliului Județean Dolj.

Cezar Drăgoescu: „Este timpul să alegeți SCHIMBAREA, iar Alianța Dreapta Unită este singura alternativă pentru dezvoltarea Doljului!“

Realitatea din Dolj îi dă dreptate. Sunt localități în județ care nu au apă potabilă, nu vorbim de apă curentă și canalizare. Sunt sate părăsite din cauza lipsei unei perspective pentru locuitori. Nu mai puțin de 160.000 de oameni au ales să părăsească județul în ultimii 10 ani, sătui, poate, de 34 de ani de conducere PSD, în care Doljul s-a „remarcat“ doar la capitolul șomaj, depopulare și nivel scăzut de trai. „Este timpul să spunem STOP“, afirmă Cezar Drăgoescu.

„Doljul are nevoie de o schimbare, de o viziune nouă și modernă. Fără o voce puternică în Consiliul Județean, fără o implicare activă care să nască progres, nu putem ieși din această situație. Vin în fața dumneavoastră cu inima deschisă, convins că pot face ceva pentru județul Dolj. Vin din mediul privat, am 18 ani de experiență în domeniul bancar și al comerțului exterior, sunt antreprenor și sunt convins că mă pot folosi de experiența mea pentru a aduce un plus județului Dolj.

Este timpul să alegeți SCHIMBAREA, iar Alianța Dreapta Unită este singura alternativă pentru dezvoltarea Doljului!“, susține candidatul Alianței Dreapta Unită la președinția CJ Dolj.

