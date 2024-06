Răzvan Burleanu: „Vrem să ne consolidăm poziţia în primele 20 de echipe naţionale ale Europei“

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, le-a transmis, astăzi, membrilor afiliaţi, în cadrul Adunării Generale, că unul dintre obiectivele instituţiei pe care o conduce este ca echipa naţională să îşi consolideze poziţia în primele 20 de selecţionate ale Europei. Adunarea Generală a FRF a avut loc la Casa Fotbalului, în prezenţa a 239 de membri afiliaţi, din totalul de 278.

„Am trecut deja de jumătatea celui de al doilea ciclu strategic, viziunea noastră a rămas neschimbată. Vrem să ne consolidăm poziţia în primele 20 de echipe naţionale ale Europei şi vrem să fim organizaţia cu cel mai puternic impact social în România. Dacă până acum ne-am aflat cu toţii în tranşeele construcţiei performanţei, după meciul cu Elveţia, am simţit cu toţii că tot acest efort a meritat. Am simţit că am câştigat cu toţii. Pentru că am perseverat împreună, ne aşteaptă în această vară o bucurie, o emoţie pe care nu o poţi împărtăşi decât atunci când o trăieşti cu adevărat şi anume prezenţa la acest turneu final, care are un rol extrem de important“, a afirmat Burleanu.

„Cluburile din Liga I şi-au majorat investiţiile de peste şase ori“

Conducătorul fotbalului românesc a menţionat totodată şi realizările administraţiei pe care o conduce din ultima perioadă.

„Am reuşit să dărâmăm împreună foarte multe prejudecăţi şi să schimbăm întreaga cultură a structurilor fotbalului. Acest lucru reprezintă cel mai bun răspuns pe termen lung. Astăzi înregistrăm cel mai mare număr de copii de după Revoluţie care joacă fotbal. Avem de peste patru ori mai mulţi copii care joacă fotbal astăzi în România. Cluburile din Liga I şi-au majorat investiţiile de peste şase ori în ultimii şase ani la propriile academii. Anul acesta suntem aproape la acelaşi nivel în ceea ce priveşte numărul de spectatori ca în anii ’90. Românii au revenit din nou pe stadioane. În ceea ce priveşte infrastructura am inaugurat în ultimii ani opt stadioane noi“, a spus Răzvan Burleanu.

„Trebuie să învăţăm să ne ridicăm să facem următorul pas“

Preşedintele FRF a precizat totodată că în cadrul Academiei naţionale de fotbal au fost pregătiţi peste 4.000 de oameni în urma diferitelor cursuri de perfecţionare.

„Am crescut numărul loturilor naţionale, Under 15, Under 18. Am crescut numărul de zile petrecute de copiii noştri în cantonamentele echipelor naţionale. Am dedicat mai mulţi oameni staff-urilor care să-i susţină pe aceşti tineri în sistemul de elită. Am construit practic de la zero, pentru că nu era absolut nimic! Am reformat complet şcoala federală de antrenori şi am creat Academia naţională de fotbal, care a pregătit până în acest moment peste 4.000 de români în diferite programe de management sportiv. Juniorii au început să obţină rezultate semnificative, deşi mai sunt şi amărăciuni. Trebuie să învăţăm să ne ridicăm să facem următorul pas“, a adăugat Burleanu.

Îl somează pe Edi Iordănescu să se decidă asupra contractului

Răzvan Burleanu a luat poziţie legat de declaraţia lui Edward Iordănescu privind prelungirea contractului. Acesta afirmase că va lua o hotărâre după participarea la CE din Germania, lucru dezaprobat de Răzvan Burleanu.

„Sunt în acest obiectiv, ca până la plecarea în Germania să semnăm acest contract. Au fost mai multe discuţii, sunt mai multe clauze noi în ceea ce priveşte durata şi alte beneficii, pentru că este un antrenor care a avut succes la echipa națională. Mingea este în terenul lui, aşteptăm răspunsul şi acordul lui. E un contract diferit, pe o perioadă mai lungă de timp, iar perioada de 4 ani nu a fost pusă niciodată sub semnul întrebării de către Edi Iordănescu. Au fost alte subiecte pentru care am avut nevoie de câteva zile.

Nu s-a discutat zi de zi despre contract, nu am vrut să punem o presiune în plus, un stres suplimentar pe el și staff-ul tehnic. I-am dat cât timp a avut nevoie pentru a citi contractul şi a reflecta asupra fiecărei clauze. El își dorește să continue, dar până la plecare trebuie să știm concret. Vom fi pregătiți pentru orice scenariu“, a punctat Burleanu.

