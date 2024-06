„Securitate Naţională şi pe Mapamond”, o carte dedicată istoricului Cristian Troncotă

Editura Info din Craiova a lansat o amplă cercetare științifică, dedicată istoricului Cristian Troncotă. Cu titlul „Istoricul Cristian Troncotă la 70 de ani – Securitate Naţională şi pe Mapamond”, cartea îi are ca autori coordonatori pe Dr. Liviu Stan, Prof.univ.dr. Lucian Giuraşi şi Prof.univ.dr. Corvin Lupu. De la executarea lui Nicolae Ceauşescu şi Revoluţia din decembrie 1989, până la securitatea în Balcanii de Vest după începerea războiului din Ucraina sau activitatea teroristă a statului islamic, cei 18 coautori „ating” subiecte „sensibile”, dar şi de actualitate. Cartea poate fi citită în două registre – una ce priveşte securitatea planetară, iar alta securitatea națională. Subiectele abordate, deşi pot părea diverse, sunt unite prin onorarea unui mare istoric – Cristian Troncotă.

Unde găsim cartea

Dr. Liviu Stan, unul dintre coordonatori, a explicat pentru GdS unde poate fi gasită şi studiată acestă carte.

„Niciodată nu am fost „vânzător de cărți” așa cum nu am fost și nici nu aș fi putut fi „vânzător de oameni”! Prin urmare, am donat un număr de exemplare din prezentul volum către toate bibliotecile județene de renume din țară (Constanța, București, Craiova, Timișoara, Sibiu, Cluj, Tg Mureș, Baia Mare, Satu Mare, Suceava și Iași), precum și către bibliotecile unor universități de prestigiu și academii militare (Universitatea din București, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea din Craiova), pentru a putea fi accesate, citite, evaluate, folosite, contestate, citate, elogiate și/sau criticate, atât de personalul de specialitate, cât și de către publicul larg.

Am donat un număr de exemplare și pentru platformele librăriilor online, iar prezentul volum va putea fi identificat și accesat în cel mai scurt timp pe libris .ro, librărie .net și cărturești .ro”, a declarat Dr. Liviu Stan.

Coautorii

Colectivul de cercetare însumează un total de 9 universități din țară și 4 institute de cercetare științifică.

Cei 18 coautori care au contribuit la realizarea acestei ample cercetări ştiinţifice sunt următorii:

Prof.univ.dr. Gheorghe F. Angelescu, Prof.univ.dr. Adrian Onofreiu, Prof.univ.dr. Cristian Troncotă, Prof.univ.dr. Ștefan Buzărnescu, Prof.univ.dr. Eugen Străuțiu, Conf.univ.dr. Ionuț Țene, Conf.univ.dr. Miruna Troncotă, Conf.univ.dr. Armand Calotă, Lect.univ.dr. Marius Spechea, Lect.univ.dr. Tiberiu Tănase, Lect.univ.dr. Grațian Lupu, Lect.univ.dr. AnneMarie Munteanu, Dr. Alin Spînu, Dr. Florian Banu, Dr. Dan Cătănuș, Dr. Ammar El Beni, Dr. Flavius Stan, Dr. Vasile Simileanu.

„Securitate Naţională şi pe Mapamond” – studii și eseuri

Cei 18 coautori semnează o serie de studii şi eseuri care pot fi cosiderate curajoase, unele inedite, iar altele de actualitate:

Temerea de Dumnezeu și receptarea sensului vieții veșnice în învățătura sfinților trei ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur – Prof.univ.dr. Gheorghe F. Angelescu.

O biografie Axente Banciu – Prof.univ.dr. Lucian Giura.

Majoritate/Minoritate la Bistrița în perioada interbelică (1918-1940): Tribulații atitudinale – Prof.dr. Adrian Onofreiu.

Achizițiile de avioane și dezvoltarea industriei aeronautice naționale, în analiza Serviciului Secret de Informații (ianuarie 1938) – Dr. Alin Spânu.

Organizarea activității structurilor serviciului special de informaţii în Transnistria, în timpul campaniei de pe Frontul de Est (1941-1944) – Conf.univ.dr. Pavel Moraru.

Emil Bodnăraș. O dezertare enigmatică şi un destin de excepţie – Dr. Florian Banu.

Emil Bodnăraş. O biografie (1904-1976) – Dr. Dan Cătănuş.

Istoria nu poate fi falsificată – Prof.univ.dr. Cristian Troncotă.

Din nou despre trădarea României de către Securitate. Complotul Anticeaușist. Ceaușescu singur – Prof.univ.dr. Corvin Lupu.

Asasinarea lui Nicolae Ceaușescu. Crimă cu premeditare – Conf.univ.dr. Ionuț Tene.

Marea păcăleală din decembrie 1989 – Prof.univ.dr Ștefan Buzărnescu.

Momente memorialistice din activitatea de contraspionaj economic – Colonel în retragere Ioan Bâlbă.

Activitatea teroristă desfășurată de statul islamic între anii 2020-2023 – Dr. Ammar El Benni.

De la efectul „Cobra” la înghețarea conflictului în Ucraina

Celelalte studii şi eseuri sunt:

Securitate și insecuritate în Balcanii de Vest după începerea războiului din Ucraina, Conf.univ.dr. Miruna Butnaru-Troncotă.

Aspecte ale formării culturii de securitate și rolul studiilor de securitate ca domeniu de studii universitare – Lect.univ.dr. Marius Spechea.

Intelligence-ul un domeniu al cunoașterii științifice – Lect.univ.dr. Tiberiu Tănase.

Înghețarea conflictului în Ucraina – Most Likely Scenario – Dr. Stan Mircea Flavius.

Altfel, despre China – Prof.univ.dr. Ștefan Buzărnescu.

Rolul internațional al Chinei în cercetarea românească recentă – Prof.univ.dr. Eugen Străuțiu.

Pacea: Ideal sau realitate? O analiză a dimensiunilor subiective și obiective – Conf.univ.dr. Armand Calotă.

Efectul „Cobra”: Sau despre felul în care momentele istorice sunt folosite – Dr. Liviu Stan.

Ordinea mondială – dimensiuni ale securității umane și naționale – Lect.univ.dr. Grațian Lupu.

Quo Vadis, România? Quo Vadis Geopolitica? – Dr. Vasile Simileanu.

Resursa informațională – resursă de importanță majoră în organizarea şi desfășurarea acțiunilor militare postmoderne – Lect.univ.dr. Nicoleta Annemarie Munteanu

Cine este Cristian Troncotă

Istoricul Cristian Troncotă s-a născut la 12 ianuarie 1954 în Bucureşti. A absolvit cursurile Liceului „Mihail Sadoveanu” și apoi pe cele ale Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității din București (1980). Pregătește și susține teza de doctorat (1997) cu titlul Rolul Serviciului Special de Informații în fundamentarea politicii și artei militare românești în perioada 1937-1945, la Academia de Înalte Studii Militare sub coordonarea generalului de brigadă (r), prof.univ.dr. Nicolae Ciobanu.

Între anii 1984-1989 a fost cercetător științific la Arhiva Ministerului de Interne, ofițer la Arhiva Ministerului Apărării Naționale în 1990 și apoi ofițer cercetător la Arhiva SRI (1990-1994). Din 2013 este profesor titular la Facultatea de științe politice din cadrul Universitații „Lucian Blaga” din Sibiu, fiind asociat din 2004. Potrivit Tribuna, Cristian Troncotă s-a remarcat drept un specialist în istoria serviciilor de informații și securitate ale regimului comunist din România. A coordonat proiecte de cercetare pe teme privind istoria mișcării de rezistență anticomunistă și a mecanismelor represive.

Printre operele scrise pot fi amintite „Istoria serviciilor secrete românești. De la Cuza la Ceaușescu”, „Glorie și tragedii. Momente din istoria Serviciilor de informații și contrainformații române pe Frontul de Est (1941-1944)”, „Duplicitarii. O istorie a Serviciilor de Informații și Securitate ale regimului comunist din România” sau „România și frontul secret 1859-1945”.