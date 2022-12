Un nou scandal la Liceul de Arte din Craiova. Poliţia face anchetă

Un nou scandal a avut loc chiar în sala de concerte a Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova. Mărul discordiei îl reprezintă alegerile pentru un nou Consiliu de Administraţie al şcolii.

Alegerile s-au desfăşurat în cadrul unei şedinţe de Consiliu Profesoral din care nu ar fi lipsit momentele tensionate, fiind chemată şi poliţia.

Şedinţa pentru alegerea unui nou Consiliu de Administraţie al Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova a avut loc pe 13 decembrie şi a fost consemnată chiar şi la o secţie de poliţie din Craiova. Un cadru didactic al liceului, Geanina Rogojină, susţine că a fost nevoie să cheme poliţia pentru a povesti ceea ce s-a întâmplat la şedinţa la care ar fi fost agresată fizic şi verbal. Tensiunea a crescut de la două bilete.



„Desemnarea noului Consiliu de Administraţie s-a făcut prin şedinţă de Consiliu Profesoral care s-a desfăşurat în sala de concerte a liceului. Au fost prezente 95 de cadre didactice. La un moment dat două cadre didactice au ieşit din sală şi nu au mai revenit. A ieşit imediat şi directorul adjunct care a revenit după 5-10 minute.

Practic, la vot au participat 93 de cadre didactice. Votul a fost secret, pe baza unor bilete pe care le-au pus într-o urnă. Eu, asistată şi de alţi colegi, am numărat voturile şi când mai aveam de numărat cam 10 bilete a venit doamna director adjunct şi a băgat mâna în urnă, a amestecat şi apoi a scos mâna. Am observat ulterior că în urma gestului respectiv în urnă erau două bilete mai mici pe care le-am scos. Am spus colegilor că sunt două bilete suspecte şi am cerut să se oprească numărătoarea votului”, a relatat cadrul didactic.

Ce s-a întâmplat cu biletele



Profesoara, Geanina Rogojină, a mai spus că, odată ce a arătat biletele colegilor profesori din sală, a început să fie agresată. „Odată ce am arătat biletele cadrelor didactice, doamna director adjunct a venit m-a luat de mână să îmi ia biletele. Nu a reuşit să mi le ia. I-am cerut să mă lase în pace.

Doamna director m-a jignit foarte rău. Mi-a zis multe, pot să vă spun doar că m-a făcut mincinoasă şi nebună, pentru că am vrut să verificăm dacă biletele erau în plus. La un moment dat a venit şi lidera de sindicat şi mi le-a smuls. Dar agresiunea împotriva mea nu a încetat. Doamna director a trecut prin spatele meu şi m-a tras de păr. În aceste condiţii am chemat poliţia. Au venit mai întâi cei de la Poliţia Locală, apoi au venit de la Secţia 2 de Poliţie Craiova şi am plecat cu dumnealor să depun plângere”, a mai spus cadrul didactic.

Profesoara Geanina Rogojină a mai spus că a doua zi nu a mai fost la şcoală pentru că a fost la medici pentru investigaţii. „Pe 14 decembrie nu am mai ajuns la şcoală, am fost de la medic la medic să mă investigheze în urma traumei fizice şi psihice”, a mai spus Geanina Rogojină. Ea a precizat că a încercat apoi să obţină şi un ordin de protecţie. „Pe 15 decembrie am fost la poliţie din nou să obţin un ordin de protecţie, pentru că îmi este teamă că pot fi agresată în şcoală, dar mi-au spus că am nevoie de o hotărâre judecătorească”, a precizat profesoara.

Geanina Rogojină susţine că nu sunt singurele agresiuni la care este supusă, arătând postările cu semne obscene făcute de alţi doi colegi la textele de pe reţelele de socializare despre activităţile şcolii.

Poliţia investighează plângerea

Poliţia investighează în prezent plângerea depusă de cadrul didactic despre ce s-a întâmplat la şedinţa pentru alegerea noului Consiliu de Administraţie.

„La data de 13 decembrie a.c., ora 16.30, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Craiova au fost sesizaţi, prin plângere scrisă, de o femeie de 37 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că, în cursul aceleiaşi zile, în urma unor discuţii contradictorii în timpul unui consiliu profesoral, la o unitate de învăţământ din municipiul Craiova, ar fi fost agresată fizic de o colegă.

În baza sesizării a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, urmând ca la finalizare să fie propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, au spus reprezentanţii IPJ Dolj.

Ce spune directorul adjunct

Directorul adjunct al liceului, Livia Miloş, are cu totul altă variantă a situaţiei.

„Totul s-a desfăşurat foarte liniştit până când doamna profesor care reclamă a observat că de fapt reprezentanţii Consiliului de Administraţie al şcolii sunt aceiaşi care au fost şi înainte, dar acum erau validaţi chiar cu un număr dublu de voturi. Şi dumneai a fost candidată, dar a primit puţine voturi.

Când a văzut că nu se schimbă componenţa CA-ului a încercat să facă o diversiune cu două bilete ca să suspende Consiliul Profesoral şi să nu se valideze votul. A făcut tot posibilul. M-a jignit în fel şi chip. La un moment dat a venit şi s-a pus cu spatele la mine şi a strigat că o trag de păr. Eu i-am pus mâna pe umăr să o întorc cu faţa, nu am tras-o de păr. Totul a fost o diversiune a ei. Nu se făcea departajarea prin cele două bilete pentru că oricum erau foarte multe voturi exprimate pentru candidaţii care erau şi înainte în Consiliul de Administraţie. Situaţia era foarte clară. A chemat apoi poliţia, dar vă spun cu mâna pe inimă că eu nu i-am făcut nimic”, a spus Livia Miloş.

Profesorul Irimescu: În şcoală este dezbinare



Profesorul Irimescu care a participat la şedinţă și care a aflat că scandalul va fi făcut public a ținut să declare la rândul său că rezultatul votului a determinat tensiunea și că situația arată că în şcoală este dezbinare.



„Noi avem consideraţie deopotrivă şi faţă de colegii care au pierdut la vot, pentru că votul a fost unul secret. Faptul că au obţinut un număr foarte mic de voturi, disproporţionat faţă de majoritatea voturilor în favoarea candidaţilor câştigători a determinat această stare de refuz al rezultatului final, iar această reclamaţie, de fapt, se întoarce în urma votului covâşitor chiar împotriva celui care a sesizat aceste aspecte, lucruri pe care le regetăm pentru că arată o dezbinare care e întreţinută permanent de cel care ar trebui să se ocupe de bunul mers al vieţii liceului”, a precizat Lucian Irimescu