Profesorii din liceele tehnologice din Dolj: Firmele vor să angajeze, dar nu mai avem elevi

Liceele tehnologice din judeţul Craiova şi judeţ îşi prezintă oferta educaţională în aceste zile, în holul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Fiecare unitate şcolară are câte un stand în care prezintă ceea ce învaţă elevii să facă. Expoziţia poate fi vizitată până pe 15 martie. Inspectorul şcolar pentru discipline tehnice, Carmen Marcu, a spus că şcolile tehnice au nevoie de mai mult sprijin, inclusiv finanţare pentru practică.

Liceele tehnologice din Dolj îşi prezintă oferta educaţională

La intrarea în Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj au fost amplasate. ieri, standuri pe care sunt expuse circuite electrice, solarii, tâmplărie PVC, diferite instalaţii, coafuri, haine şi chiar produse de patiserie. Obiectele expuse reprezintă de fapt oferta educaţională a liceelor tehnologice din Dolj.

Cadrele didactice din uniţăţile şcolare cu profil tehnologic spun că este nevoie ca elevii de clasa a VIII-a să afle ce cerinţe sunt pe piaţa muncii, pentru că în ultimul timp a scăzut interesul pentru meserii.

De exemplu, Liceul „Matei Basarab” din Craiova nu a reuşit ca în acest an să mai facă clasa de construcţii, instalaţii şi lucrări publice.



„Am expus o instalaţie pentru că avem nevoie de elevi. Firmele caută să angajeze instalatori. Cei care vor urma această specializare vor putea să lucreze şi pe cont propriu, atât în oraşe, cât şi în mediul rural. Fiecare gospodărie are nevoie de un instalator. Copiii învaţă practică şi la şcoală, dar şi la firma RECON. La şcoală avem făcută o baie pe care o demontăm bucată cu bucată şi o refacem. Din păcate, elevii nu mai vor să înveţe meserie. Anul trecut nu am reuşit să facem clasa pentru instalator pentru că am avut doar doi elevi înscrişi”, a precizat Marian Văruicu de la Liceul „Matei Basarab” din Craiova.

Firmele vin şi ne cer de ospătari şi bucătari

Şi în domeniul industriei alimentare cei mai căutaţi ar fi ospătarii, după cum a precizat directorul Liceului de Industrie Alimentară din Craiova. Unitatea şcolară s-a prezentat la expoziţie cu cozonaci şi cornuri.



„Avem ca specializări bucătar şi ospătar. Pentru anul viitor nu avem învăţământ dual. La liceu avem specializările tehnician de analize produse agroalimentare şi tehncian gastronomie. Avem şi seral şi şcoală de maiştri şi învăţământ primar şi gimnazial. Am scris şi pe şcoală motto-ul „Aici se învaţă meserie”. Avem meserii care se caută acum şi în ţară şi în străinătate. La noi vin firmele şi ne cer în special ospătari dar şi bucătari. Chiar vin patronii şi ne cer tineri pe care să-i angajeze, dar nu mai avem de unde să le dăm pentru că nu mai vin. Cred că ar fi mai bine dacă elevii şcolilor ne-ar vizita şi ar afla direct de la elevi care sunt avantajele specializărilor pe care le avem”, a spus Laura Vasile, directorul Liceului de Industrie Alimentară din Craiova.

La standurile acestui liceu erau prezente şi două eleve, Iasmira şi Alexandra. Ele au ales acest liceu din pasiune pentru gătit. „Ne-am dorit noi să venim la acest liceu pentru că am considerat că avem multe posibilităţi şi avem multe de oferit pentru sănătatea fiecăruia şi pentru sănătatea nostră. Ne place în general să gătim. Practic este un hobby pentru noi pe care îl putem dezvolta aici la şcoală”, a spus Alexandra Stănescu.

Liceele tehnologice nu au bani pentru materia primă necesară în practică



Inspectorul şcolar pentru discipline tehnice, Carmen Marcu, spune că liceele tehnologice au nevoie să fie sprijinite pentru a-şi face cunoscute ofertele, dar au nevoie şi de sprijin financiar pentru perioadele de practică.



„Liceele tehnologice au laboratoare şi ateliere foarte bune, dar pentru perioadele de practică au nevoie de bani pentru materii prime. De exemplu, pentru ca bucătarii să înveţe meserie au nevoie de foarte multe ingrediente pentru a face reţetele. Aceşti bani se obţin de obicei din sponsorizări, dar ar fi bine să se prevadă bani pentru şcoli ca să aibă pentru perioadele de practică. Totodată, elevii trebuie să afle ce beneficii au cei care învaţă o meserie, pentru că părinţii îi ghidează în special spre specializări teoretice chiar dacă ei au abilităţi pentru meserii şi nu au competenţe teoretice „, a precizat inspectorul şcolar Carmen Marcu.



Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj vor face până pe 21 martie şi o campanie de completare de chestionare care vizează conştientizarea abilităţilor şi a aptitudinilor elevilor pentru o anumită meserie.