Şcoala Leu are sala de sport închisă de doi ani

Şcoala gimnazială din Leu are sala de sport închisă de mai bine de doi ani, după ce DSP Dolj a sesizat că este un loc care nu mai îndeplineşte condiţiile igienico-sanitare. O poză cu sala de sport a fost pusă pe facebook de acum câteva luni şi se cere sprijin părinţilor şi celor din comunitate pentru a reda acest spaţiu copiilor. Şi profesorul de sport al şcolii se numără printre cei care cer sprijin spunând că nu are condiţii pentru a continua pregătirea elevilor care pot face performanţă sau carieră.

Primarul comunei Leu, Iulian Cristescu, spune că unitatea de învăţământ are bani în cont şi că problema este una de autogospodărire.

Se cere sprijul comunităţii locale

Activitatea sălii de sport de la Şcoala Leu a fost suspendată de DSP Dolj în decembrie 2019.

„În raportul de control s-au constatat neconformităţi, respectiv clădire neigienizată, parchet degradat, lipsă sistem de încălzire, grupuri sanitare nefuncţionale. Pentru neconformităţile constatate s-a aplicat sancţiune contravenţională, conf. OG 2/20O1, art. 5, şi s-a emis decizie de suspendare a activităţii, conf. OG 2/2001, art. 5, pct. 3, litera e“, se arăta în răspunsul DSP Dolj referitor la controlul din 2019. Se pare că de atunci nu s-a făcut absolut nimic pentru sala de sport a şcolii din Leu. Pe facebook a ajuns o poză a acestei săli şi se cere sprijinul comunităţii locale. Practic, problema este adusă în atenţia comunităţii locale. Profesorul de sport al şcolii spune că a cerut şi sprijinul părinţilor pentru că vine vremea rece şi nu mai are unde să continue pregătirea fizică a copiilor.

„În ultimii doi ani, din ce ştiu, directorii şcolii au făcut adresă către primărie pentru sala de sport. Am întrebat şi de curând contabila şcolii dacă sunt bani pentru sala de sport şi mi-a spus că nu. În aceste condiţii, am cerut sprijinul părinţilor şi a celor din comunitate, care vor să ne ajute cu var, cu materiale pentru reparaţii, să putem face ore de sport aşa cum trebuie. Acum orele de sport le facem pe terenul sintetic dacă este vremea bună, iar dacă e frig şi plouă în două săli de clasă. În acele săli de clasă nu avem spaţiu suficient pentru dezvoltarea motricităţii copiilor. Facem ce putem. Când era sala de sport la Leu aici se antrenau şi copiii de la Zănoaga.

De-a lungul timpului am avut elevi care au ajuns să facă performanţă şi unii dintre ei au făcut carieră. Un exemplu este absolventa Ionela Colac care este handbalistă la SCM Craiova. Mai sunt şi alţi copii care vor să facă carieră. Anul acesta avem trei absolvenţi de gimnaziu care sunt handbal la Clubul Sportiv Şcolar Craiova. Alţi elevi au folosit aptitudinile motrice pentru a face carieră la poliţie sau jandarmerie. Activitatea sportivă nu e de neglijat”, a spus profesorul Andrei Onea.

Primarul comunei Leu: Acum cei de la şcoală au o problemă de autogospopdărie

Primarul comunei Leu, Iulian Cristescu spune că şcoala a beneficiat de multe investiţii în mandatele sale iar pentru sala de sport a depus un proiect la CNI, iar acum pentru a o repune în funcţiune şcoala are o problemă de autogospodărire.

„Pentru sala de sport am depus proiect la CNI. Pentru a o repune în funcţiune problema este strict a şcolii. Este o problemă de autogospodărire. Şcoala are 160.000 de lei în conturi, bani din care pot face şi igienizarea acestei săli. Pot să ia 5.000 de lei din suma respectivă să dea cu var pe pe pereţi şi să repare parchetul, ca să poată funcţiona. Au angajaţi care pot face asta. Cât a fost pandemia au stat acasă, de ce nu au dat cu trafaletele? Şi profesorul de sport şi directorul şcolii sunt consilieri locali. Şi ei ar putea face ceva pentru comunitate.

Ca primar am făcut multe investiţii în şcoală, care arăta ca o clădire insalubră. Am făcut tot ce se vede la exterior şi am modernizat şi interiorul. Noi, ca adminsitraţie locală, facem investiţii şi în drumuri şi în clădiri administrative. Nu avem bani pentru toate odată. Guvernul nu ne-a dat nimic la rectificarea bugetară nici în 2020 şi nici în 2021. Nu se poate face totul de către primărie. Mai trebuie să facă şi directorii. Ei nu au tăiat nici iarba din curtea unităţilor şcolare”, a spus primarul Iulian Cristescu.



Profesorul de sport al şcolii spune că din primele calcule ar fi nevoie de 28.000 de lei şi că vor studia din bnou problema banilor din contul şcolii şi în perioada următoare. Până când se va clarifica situaţia, sala de sport rămâne în continuare închisă, iar elevii fac orele de educaţie fizică în funcţie de vreme, afară sau în cele două săli de clasă.