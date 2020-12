Efectele școlii online: Ce dificultăți întâmpină elevii

Școala online are o serie de efecte asupra elevilor. Cei din ultimul an gimnaziu sau liceu întâmpină dificultăți în orientarea școlară și profesională. Părinții dar și o parte dintre profesori au cerut sprijin și sfaturi consilierilor școlari pentru gestionarea noilor situații. Aceștia spun că este nevoie nu numai de consiliere pentru orientare școlară și pofesională, ci și de intervenții și în privința stărilor emoționale pe care le au mai ales elevii care se pregătesc să susțină examene naționale.

Ministerul Educației a stabilit că în perioada cât vor fi suspendate cursurile la școală, elevii și părinții pot primi consiliere pe diverse probleme din partea profesorilor de la centrele județene de resurse și asistență educațională(CJRAE). În fiecare județ au fost puse la dispoziție un număr de telefon și o adresă de email, la care cei interesați pot apela și sunt reprogramați apoi gratuit la o consiliere online. În Dolj, potrivit directorului CJRAE au fost zeci de apeluri.

”Au fost zeci de apeluri primite în special de la părinți, dar și de la cadrele didactice. Am avut apeluri și de la elevi, dar mai puține. Tema principală de discuții a fost organizarea timpului liber și organizarea timpului de învățare online pentru a nu fi repercursiuni atitudinale și comportamentale la elevi. Părinții au cerut sfaturi pentru a realiza un reglaj al elevilor. În aceste condiții și noi am solicitat ca să avem consiliere direct cu elevii pentru că altfel se rezolvă problemele. În unele cazuri părinții au revenit cu apel și se lucrează individual cu copiii. De altfel, există o cerere mai mare pentru consiliere individuală în această perioadă”, a spus Alina Dascălu, managerul CJRAE Dolj.

Elevii sunt mai nehotărâți în orientarea școlară și profesională

Pe lângă managementul timpului, au fost însă și alte teme de discuții. Odată cu trecerea școlii în varianta online, profesorii consilieri spun că elevilor le-au lipsit unele activități, iar acum întâmpină dificultăți în orientarea școlară și profesională.

” O altă o temă foarte importantă a fost cea legată de orientarea școlară și profesională a elevilor. Am avut mulți părinți care au copii în an terminal, adică fie în clasa a VIII-a, fie în ultimul a XII-a care ne-au semnalat faptul că elevilor le lipsește orientarea școlară și profesională, activitate pe care o desfășuram în școli prin profesorii consilieri dar și prin diverse evenimente, cum ar fi caravana ofertelor școlare. Practic, părinții au spus că elevii sunt nehotărâți sau că nu știu ce alegere să facă. Cele mai multe semnale că sunt nehotărâți le-am primit de la părinții elevilor de clasa a XII-a, care în acest an se orientează în cariera profesională. Le este foarte greu, pentru că ei au prins și clasa a XI-a tot online. Părinții ne cer să intervenim să le oferim un sprijin în acest sens. Astfel, ne gândim la o campanie de informare online pe care să o concepem după data de 3 ianuarie și să o derulăm cu elevii după ce se va termina vacanța de iarnă”, a mai spus directorul CJRAE Dolj, Alina Dascălu.

Consilierea online nu se va baza însă pe testarea elevilor așa cum se așteaptă mulți părinți. Testarea aptitudinilor se poate face însă numai la cererea părinților.

Ce schimbări comportamentale au apărut la elevi

De altfel, părinții elevilor din ultimul an de liceu se confruntă nu de puține ori cu stări comportamentale extreme ale copiilor. O parte dintre ei spun că și-au văzut copii plângând și spunând că simt că nu își pot îndeplini obiectivele, că nu sunt pregătiți pentru examenele de absolvire dar și cele de admitere. Reprezentanții CJRAE Dolj susțin că schimbările comportamentale sunt specifice adolescenței, dar că în această perioadă sunt influențate și de cauza lipsa de socializare. ”Este caracteristică adolescenței trecerea de la o stare extremă la alta. Adolesenții trec de la stări de maximă fericire la cele de tristețe. În această perioadă a pandemiei, stările de apatie, de anxietate sunt alimentate și de lipsa socializării. Sigur că toate aceste aspecte se răsfrâng și asupra învățării. Orice stare anxioasă scade capacitatea de muncă intelectuală ”, a mai explicat Alina Dascălu, directorul CJRAE Dolj.

De altfel, profesorii consilieri școlari spun că preșcolarii și elevii sunt marcați de faptul că nu mai merg la școală sau la grădiniță și că semnalul general este că își doresc să revină în bănci.

Consilierea online a elevilor, a părinților dar și a copiilor durează între 30 și 60 de minute.

La nivelul județului Dolj, elevii și părinții pot beneficia de consiliere psihopedagogică zilnic în intervalul orar 8.00-16.00.

Numărul de telefon la care pot suna părinții este 0768.809.744 . De asemenea, părinții pot să scrie și pe adresa de email [email protected]