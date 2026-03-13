BCR și Asociația INDAGO aduc ZBOR la Craiova – un hub construit pentru potențialul tinerilor

Banca Comercială Română și Asociația INDAGO lansează hubul ZBOR din Craiova – un spațiu sigur și creativ pentru dezvoltarea personală, profesională și socială a tinerilor din comunitatea locală. ZBOR este un spațiu construit pentru a sprijini tinerii din Craiova să își descopere potențialul și să își construiască viitorul într-o comunitate care îi susține. Hub-ul funcționează ca un loc de întâlnire pentru idei, învățare și colaborare, unde tinerii pot accesa experiențe de educație non-formală, mentorat și coaching, dar și contexte de conectare, implicare civică și voluntariat.

ZBOR își propune să creeze în Craiova o infrastructură de dezvoltare pentru tineri. În cadrul hub-ului, aceștia vor avea acces la programe de educație financiară, antreprenorială și digitală, alături de inițiative dedicate sustenabilității și dezvoltării personale, menite să îi ajute să își dezvolte competențele și încrederea de care au nevoie pentru a-și construi propriul drum.

„Astăzi, Craiova intră în comunitatea orașelor în care tinerii au propriul lor spațiu, în care pot să se întâlnească, să învețe unii de la alții și să își pună ideile la lucru. Pentru noi, ZBOR înseamnă în primul rând o conversație cu tinerii, întâlniri în care îi ascultăm și construim împreună experiențe care îi ajută să își descopere direcția. Iar rolul nostru este să oferim contextul în care tinerii pot avea încredere în ei și în drumul pe care îl aleg.”

Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Communication & CSR, BCR

Hubul ZBOR din Craiova este dezvoltat în parteneriat cu Asociația INDAGO, organizație implicată activ în susținerea tinerilor și în dezvoltarea comunității locale. Împreună, BCR și partenerul local își propun să creeze un spațiu relevant pentru tineri, construit în jurul nevoilor lor reale și al oportunităților de învățare, conectare și dezvoltare.

„Tinerii au nevoie de spații dedicate lor, în care să poată învăța, experimenta și colabora fără presiune. ZBOR creează exact acest tip de context: un loc în care tinerii își pot dezvolta abilitățile, pot testa idei și pot construi împreună cu alți tineri din comunitate. ZBOR înseamnă extinderea unui ecosistem de sprijin pentru tineri, mai multe experiențe de învățare și mai multe oportunități reale de creștere pentru noua generație.”

Maria Iacob, Community Manager ZBOR Craiova & Președinte Asociația INDAGO

ZBOR – proiect național

ZBOR – proiect național. Hubul din Craiova este cel de-al zecelea lansat în cadrul rețelei naționale ZBOR, alături de cele din Constanța, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Ploiești, Târgu Jiu, Baia Mare, Timișoara și Vaslui. ZBOR este o inițiativă amplă, lansată de BCR în 2024, care introduce în România conceptul de spațiu terțiar – un loc între școală și acasă, unde tinerii cu vârste între 14 și 25 de ani pot socializa, învăța și colabora.

Până în prezent, investiția totală în proiect a fost de peste 5 milioane de euro, iar implementarea la nivel național este realizată împreună cu o rețea solidă de ONG-uri locale. Proiectul include o curriculă de educație non-formală, programe de mentorat, competiții pentru tineri, evenimente și workshopuri.

Accesul în huburile ZBOR este liber și gratuit, iar amenajarea spațiilor a fost realizată împreună cu tinerii din fiecare comunitate, prin ateliere de co-creație și evenimente interactive.

Prin ZBOR, BCR își continuă angajamentul de a investi în educația și viitorul tinerilor din România, contribuind la dezvoltarea unor comunități sănătoase, creative și implicate.

Banca Comercială Română (BCR)

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private si a băncilor de locuinţe.

BCR oferă o gamă completă de produse și servicii financiare, printr-o rețea de 20 centre de afaceri și 18 birouri mobile dedicate companiilor și 298 de unități retail situate în majoritatea orașelor din țară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 71% sunt unități unde operațiunile cu numerar se efectuează doar la echipamente (cashless). BCR este una dintre principalele bănci pe piața tranzacțiilor bancare, clienții BCR dispunând de o rețea națională extinsă de ATM-uri și mașini multifuncționale – aproximativ 2.000 de echipamente, și servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking și E-commerce.

