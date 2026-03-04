Cum influențează igiena profesională reputația și siguranța firmelor din industria alimentară

Într-o afacere cu mâncare, igiena nu este o opțiune, ci o promisiune.

Industria alimentară trăiește din încredere.

Un client care intră într-un magazin, restaurant sau brutărie nu cumpără doar un produs, ci siguranța că acel produs a fost obținut, manipulat și păstrat în condiții impecabile de igienă.

În spatele acestei încrederi stă o muncă invizibilă – munca echipelor DDD.

Compania ATUM este unul dintre partenerii care asigură această siguranță, oferind servicii de dezinsecție, deratizare și dezinfectare adaptate industriei alimentare moderne.

Igiena profesională – o condiție esențială pentru supraviețuire

În contextul normelor europene HACCP și IFS, fiecare operator economic din domeniul alimentar trebuie să poată demonstra că menține controlul constant asupra dăunătorilor și contaminanților biologici.

Nerespectarea acestor reguli nu duce doar la amenzi, ci la pierderea credibilității și, uneori, a licențelor de funcționare.

„Pentru o firmă care lucrează cu produse alimentare, o singură neglijență poate distruge ani de muncă. Nu e vorba doar de o amprentă sanitară, ci de încrederea publicului,” explică Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

De ce un plan DDD personalizat este mai eficient

Multe firme tratează DDD-ul ca pe o formalitate trimestrială, dar realitatea este diferită.

Un spațiu alimentar are fluxuri complexe – depozitare, manipulare, livrare – iar riscurile se schimbă constant.

ATUM creează pentru fiecare client un plan de igienă personalizat, bazat pe:

analiza de risc a fiecărei zone de lucru;

stabilirea frecvenței optime a tratamentelor;

monitorizarea permanentă prin capcane numerotate și raportare digitală;

recomandări de igienă preventivă pentru personal.

Această abordare permite intervenția rapidă înainte ca problema să devină vizibilă.

Reputația se construiește din detalii invizibile

Un spațiu curat nu înseamnă doar pardoseli strălucitoare, ci și lipsa totală a riscurilor biologice.

Clienții nu văd capcanele amplasate discret, dar le simt efectul: un mediu sigur, fără mirosuri, fără insecte, fără riscuri.

„Cele mai bune servicii DDD sunt cele care nu se văd, pentru că își fac treaba înainte ca dăunătorii să apară. Aceasta e adevărata performanță,” spune Robert.

Siguranța alimentară înseamnă profit pe termen lung

Companiile care investesc în igienă constantă au costuri mai mici pe termen lung.

Produsele nu se mai degradează, controalele devin simple formalități, iar personalul lucrează în condiții sigure.

În plus, colaborarea cu o firmă certificată și trasabilă precum ATUM oferă un avantaj competitiv real în relațiile comerciale.

„Pentru retaileri, producători sau restaurante, un audit fără observații din partea DSP sau DSVSA este o dovadă clară de seriozitate.

Iar acest lucru nu se obține prin noroc, ci prin parteneriate constante,” adaugă fondatorul.

Igiena este o formă de respect

Într-o lume în care reputația se construiește greu și se pierde ușor, igiena profesională este mai mult decât o obligație legală – este o formă de respect față de client, angajați și brandul propriu.

Iar ATUM oferă instrumentele, experiența și disciplina necesare pentru ca fiecare afacere să poată garanta siguranță deplină.

📍 Cu ATUM, siguranța devine o constantă, nu o reacție la urgență.

