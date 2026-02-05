Rețeaua Medicover, rol esențial în asigurarea accesului pacienților la servicii medicale moderne

Grupul Medicover este unul dintre cei mai mari furnizori privați de servicii medicale din România, având în prezent o rețea extinsă în întreaga țară, inclusiv în zona Sud-Vest, unde brandurile Phoenix Medicover și Laurus Medical joacă un rol esențial în asigurarea accesului pacienților la servicii medicale moderne.

🟦 Phoenix Medicover – Prima rețea de clinici private din Oltenia

Rețeaua Phoenix, integrată în grupul Medicover, reprezintă unul dintre cei mai solizi furnizori privați de servicii medicale din zona Olteniei. Are centre în: Craiova, Târgu Jiu, Slatina, Calafat, Dragasani cu zeci de specialități și infrastructură modernă.

📌 Clinici Phoenix Medicover în Craiova- servicii medicale contract CAS – consultatii medicale+ spitalizare de zi (consultatie+ ecografie+ analize medicale+ tratament)

Phoenix Calea București – Calea București nr. 109 tel 0351466211; Phoenix Severinului – Bld. Severinului 2G- tel 0351421122; Phoenix Siretului – Str. Siretului nr. 11- tel 0351801868; Phoenix – Centrul de Imagistică – Str. Dr. Dimitrie Gerota 18B- tel. 0217967399; email programari Phoenix: [email protected]

Aceste clinici oferă consultații multidisciplinare, analize, imagistică și proceduri de specialitate.

Phoenix Targu Jiu – str. Victoriei, nr. 142 tel 0353414433

– Phoenix Slatina -str. Primaverii nr. 6A- servicii medicale in contract CAS;

tel. 0349883880

📌 Phoenix – Servicii medicale integrate în Craiova

Centrul de imagistică din Craiova este un reper în regiune, oferind:

RMN , CT , Radiologie (RX); Densitometrie osoasă (DEXA) – vitală pentru sănătatea osoasă, mai ales la femeile în menopauză

, , – vitală pentru sănătatea osoasă, mai ales la femeile în menopauză Prioritizare pentru pacienții oncologici, cu programări în max. 5 zile pentru RMN/CT în caz de suspiciune oncologică

🟦 Laurus Medical – Rețea supraspecializată, parte din Medicover

Începând cu 2022, Laurus Medical este parte a grupului Medicover, consolidând oferta în zone cheie precum proctologie, flebologie și gastroenterologie.

📌 Laurus Medical Craiova- str. Gheroghe Chitu, nr. 39, tel. 0372440888;

email programari: [email protected]

Clinica Laurus Medical din Craiova oferă:

Proctologie si Flebologie – tratamente minim invazive hemoroizi si varice

si – tratamente minim invazive hemoroizi si varice Gastroenterologie ,Dermatologie, Urologie, Cardiologie, Medicină Internă, Ginecologie, Chirurgie generala, ORL, Chirurgie vasculara PROCEDURI EFECTUATE ÎN LAURUS MEDICAL CRAIOVA

🩺 1. Tratament Laser pentru Hemoroizi

Procedură modernă, minim invazivă, cu recuperare rapidă; se pot trata hemoroizi până la gradul IV, Fără internare; Fără durere semnificativă; Rezultate foarte bune datorită tehnologiei laser

Fără internare; Fără durere semnificativă; Rezultate foarte bune datorită tehnologiei laser 🩺 2. Tratament Laser Endovenos pentru Varice (EVLA)

Laser endovenos cu fascicul radial 360° , tehnologie avansată pentru vene safene și varice mari; Minim invaziv; Fără cicatrice; Recuperare rapidă

, tehnologie avansată pentru vene safene și varice mari; Minim invaziv; Fără cicatrice; Recuperare rapidă 🩺 3. Scleroterapie ghidată ultrasonic (UGFS)

Metodă modernă pentru venele varicoase, folosită pentru vene reticulare și vene perforante; Soluție neinvazivă; Ghidaj ecografic pentru precizie

🩺 4. Ligaturi elastice pentru hemoroizi (Rubber Band Ligation)

Este indicate pentru : Hemoroizi interni gradul II și III; Pacienți care nu răspund la tratamente medicamentoase; Pacienți care preferă o procedură fără incizie, rapidă

🩺 6. Proceduri de proctologie minim invazivă

Include tratamente pentru fisuri anale, fistule, hemoroizi, folosind metode moderne.

🩺 7. Proceduri flebologice moderne

Ecografii vasculare si arteriale Doppler

tratamente combinate pentru insuficiența venoasă

Laurus Medical oferă tratamente rapide, fără internare, cu durere minimă, punând accent pe recuperarea accelerată.