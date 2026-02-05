Rețeaua Medicover, rol esențial în asigurarea accesului pacienților la servicii medicale moderne

Grupul Medicover este unul dintre cei mai mari furnizori privați de servicii medicale din România, având în prezent o rețea extinsă în întreaga țară, inclusiv în zona Sud-Vest, unde brandurile Phoenix Medicover și Laurus Medical joacă un rol esențial în asigurarea accesului pacienților la servicii medicale moderne.
🟦 Phoenix Medicover – Prima rețea de clinici private din Oltenia
Rețeaua Phoenix, integrată în grupul Medicover, reprezintă unul dintre cei mai solizi furnizori privați de servicii medicale din zona Olteniei. Are centre în: Craiova, Târgu Jiu, Slatina, Calafat, Dragasani cu zeci de specialități și infrastructură modernă.
📌 Clinici Phoenix Medicover în Craiova- servicii medicale contract CAS – consultatii medicale+ spitalizare de zi (consultatie+ ecografie+ analize medicale+ tratament)
- Phoenix Calea București – Calea București nr. 109 tel 0351466211; Phoenix Severinului – Bld. Severinului 2G- tel 0351421122; Phoenix Siretului – Str. Siretului nr. 11- tel 0351801868; Phoenix – Centrul de Imagistică – Str. Dr. Dimitrie Gerota 18B- tel. 0217967399; email programari Phoenix: [email protected]
Aceste clinici oferă consultații multidisciplinare, analize, imagistică și proceduri de specialitate.
- Phoenix Targu Jiu– str. Victoriei, nr. 142 tel 0353414433
- Phoenix Slatina -str. Primaverii nr. 6A- servicii medicale in contract CAS;
tel. 0349883880
📌 Phoenix – Servicii medicale integrate în Craiova
Centrul de imagistică din Craiova este un reper în regiune, oferind:
- RMN, CT, Radiologie (RX); Densitometrie osoasă (DEXA) – vitală pentru sănătatea osoasă, mai ales la femeile în menopauză
- Prioritizare pentru pacienții oncologici, cu programări în max. 5 zile pentru RMN/CT în caz de suspiciune oncologică
🟦 Laurus Medical – Rețea supraspecializată, parte din Medicover
Începând cu 2022, Laurus Medical este parte a grupului Medicover, consolidând oferta în zone cheie precum proctologie, flebologie și gastroenterologie.
📌 Laurus Medical Craiova- str. Gheroghe Chitu, nr. 39, tel. 0372440888;
email programari: [email protected]
Clinica Laurus Medical din Craiova oferă:
- Proctologie si Flebologie – tratamente minim invazive hemoroizi si varice
- Gastroenterologie ,Dermatologie, Urologie, Cardiologie, Medicină Internă, Ginecologie, Chirurgie generala, ORL, Chirurgie vasculara
- PROCEDURI EFECTUATE ÎN LAURUS MEDICAL CRAIOVA
- 🩺 1. Tratament Laser pentru Hemoroizi
- Procedură modernă, minim invazivă, cu recuperare rapidă; se pot trata hemoroizi până la gradul IV, Fără internare; Fără durere semnificativă; Rezultate foarte bune datorită tehnologiei laser
- 🩺 2. Tratament Laser Endovenos pentru Varice (EVLA)
- Laser endovenos cu fascicul radial 360°, tehnologie avansată pentru vene safene și varice mari; Minim invaziv; Fără cicatrice; Recuperare rapidă
- 🩺 3. Scleroterapie ghidată ultrasonic (UGFS)
- Metodă modernă pentru venele varicoase, folosită pentru vene reticulare și vene perforante; Soluție neinvazivă; Ghidaj ecografic pentru precizie
- 🩺 4. Ligaturi elastice pentru hemoroizi (Rubber Band Ligation)
- Este indicate pentru : Hemoroizi interni gradul II și III; Pacienți care nu răspund la tratamente medicamentoase; Pacienți care preferă o procedură fără incizie, rapidă
- 🩺 6. Proceduri de proctologie minim invazivă
- Include tratamente pentru fisuri anale, fistule, hemoroizi, folosind metode moderne.
- 🩺 7. Proceduri flebologice moderne
- Ecografii vasculare si arteriale Doppler
- tratamente combinate pentru insuficiența venoasă
- este menționată explicit în surse)
Laurus Medical oferă tratamente rapide, fără internare, cu durere minimă, punând accent pe recuperarea accelerată.