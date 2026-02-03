Cum se integrează Megagen Implant în implantologia dentară actuală? Descoperă la Dental Premier

Implantologia din zilele noastre a evoluat mult, drept pentru care pacienții caută acum soluții care să le îndeplinească nevoile. Soluțiile testate și susținute de tehnologia modernă, precum Megagen Implant, sunt integrate în planuri de tratament realizate în clinici cu expertiză cum e și Dental Premier din București.

Ce reprezintă sistemul Megagen Implant și pentru ce e utilizat în implantologia actuală?

Megagen Implant este, de fapt, un sistem de implanturi dentare dezvoltat special pentru a răspunde cerințelor pieței legate de stabilitate, adaptare anatomică și estetică. Implanturi din gama Megagen cunoscute sunt AnyRidge și AnyOne. Acestea sunt utilizate în clinici certificate precum Dental Premier București, în urma unor protocoale clare, bazate pe imagistică și pe evaluare clinică.

La clinica Dental Premier din capitală, utilizarea sistemului se face exclusiv în urma unei analize personalizate per pacient. În cadrul acesteia, este luată în considerare structura osoasă, istoricul medical, ocluzia și obiectivele pe care le urmărește pacientul în cauză.

Contează experiența clinicii stomatologice atunci când se ia în calcul un implant Megagen?

Da, pentru că implanturile dentare nu sunt doar dispozitive standard de înlocuire a dinților lipsă. Sunt parte dintr-un act medical complex. Astfel, clinica Dental Premier are peste 17 ani de activitate în domeniu și activează ca Centru de excelență Dentsply Sirona, cu certificări internaționale specifice.

Din echipa clinicii fac parte aproximativ 60 de specialiști, din care 21 sunt medici stomatologi cu specializări ce acoperă toate ramurile stomatologiei. Cursurile de perfecționare la care au participat în SUA, Germania, Marea Britanie, Italia și Franța și participarea lor la conferințe internaționale, chiar și în calitate de mentori sau Key Opinion Leaders fac parte din procesul de formare profesională continuă.

Care sunt tehnologiile implicate în planificarea unui tratament cu Megagen Implant?

Când se ia în calcul un tratament modern de implantologie, nu e vorba doar despre intervenția chirurgicală propriu-zisă. La Dental Premier sunt integrate o serie de tehnologii digitale noi, printre care se numără și:

Navident: ghidare digitală 3D pentru precizie chirurgicală

Tomografie dentară CBCT cu doze reduse de radiații

Amprentă digitală prin scanare intraorală 3D

Digital Smile Design (DSD) și planificare virtuală a implanturilor

Ghiduri chirurgicale printate pentru inserare controlată

Microscop endodontic Leica și piezochirurgie ultrasonică

Inhalosedare pentru pacienții ce au frică de dentist

Fiecare tehnologie actuală contribuie la un act medical documentat, adaptat fiecărui pacient.

Care este rolul certificărilor în utilizarea Megagen Implant?

Dental Premier este atestată drept Clinică Certificată MegaGen Implant System. În plus, se mai poate mândri și cu alte certificări importante: Straumann, SKY Implant System, ImplanTize, la fel de grăitoare pentru pacienți și procedurile de lucru. Asemenea acreditări permit folosirea implantului în conformitate cu protocoalele producătorilor și cu ghidurile internaționale de bună practică medicală.

Pentru ca un pacient să se simtă în siguranță, acesta este susținut printr-un diagnostic complet: de la planificare digitală, la opțiuni pentru managerierea stresului și sedarea conștientă. În plus, la clinica de implantologie din București, sunt utilizate tehnologii biologice actuale precum PRGF®-Endoret®.

Întrebări frecvente despre implanturile Megagen

Întrebare 1: Un implant Megagen este potrivit pentru orice pacient?

Răspuns 1: Acest lucru este stabilit individual, în urma evaluării clinice și imagistice complete.

Întrebare 2: Contează și certificarea pe care o are clinica dentară?

Răspuns 2: Da. O certificare sau mai multe confirmă respectarea protocoalelor medicale și formarea profesională a echipei care se ocupă de tratament.

Întrebare 3: Este importantă planificarea digitală?

Răspuns 3: Da, deoarece permite o abordare previzibilă și adaptată fiecărui caz clinic.

Mini-rezumat

Megagen Implant este unul dintre cele mai utilizate sisteme moderne în tratamente de implantologie planificate digital. Clinica Dental Premier, cu peste 17 ani de experiență și certificări internaționale, pune la dispoziția pacienților astfel de implanturi, care sunt susținute de tehnologii High Tech Dentistry.

Contact:

Telefon: +40758.791.817

Adresă: Strada Maria Rosetti 26A, București 020487

Email: [email protected]