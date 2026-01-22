Cod SMIS 342886

U.A.T. MUNICIPIUL CARACAL, în calitate de beneficiar conform contractului de finanțare nr. 779/13.11.2025, anunță lansarea proiectului „Reabilitare și modernizare grădinița cu program prelungit nr. 1, Municipiul Caracal, Jud. Olt” depus în cadrul

Programului Regional Sud – Vest Oltenia 2021 – 2027, Prioritatea: 6 – Educație modernă și incluzivă, Obiectiv Specific 4.2 – Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și

online.

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea, modernizarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit nr. 1 din Municipiul Caracal, județul Olt, în vederea asigurării unui mediu educațional sigur, modern și funcțional, adaptat nevoilor copiilor preșcolari și personalului didactic. Prin lucrări de reabilitare a clădirii existente, extinderea cu un corp nou,

modernizarea instalațiilor (electrice, sanitare, termice și de ventilare), integrarea soluțiilor de eficiență energetică și asigurarea accesibilității, proiectul contribuie la creșterea calității infrastructurii educaționale și la îmbunătățirea serviciilor de educație timpurie, susținând astfel dezvoltarea durabilă și incluzivă a comunității locale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1: Construirea unui corp nou de clădire, în regim parter, cu 3 săli de grupă pentru preșcolari, pentru extinderea capacității grădiniței și asigurarea condițiilor necesare unui program educațional prelungit.

0S2: Reabilitarea și modernizarea clădirii existente prin lucrări de consolidare, refacere a acoperișului și finisajelor, și înlocuirea completă a instalațiilor electrice, sanitare și de încălzire.

OS3: Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii prin lucrări de izolație termică, înlocuirea tâmplăriei, instalarea de iluminat LED, pompă de căldură și sistem de ventilare cu recuperare de căldură.

Valoarea totală a proiectului este de 8.098.636,29 lei, din care valoare nerambursabilă

(FEDR+BS) 7.234.720,25 lei.



Perioada de implementare a proiectului este de 33 luni începând cu data de 13.11.2025 și

până la data de 12.08.2028