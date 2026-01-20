Craiova extinde colectarea separată: eco-insule inteligente și introducerea containerului maro pentru biodeșeuri la blocuri

Municipiul Craiova face un nou pas important în direcția protejării mediului și a gestionării responsabile a deșeurilor, în colaborare cu Iridex Group Salubrizare, operatorul care asigură colectarea separată a deșeurilor, și ADI ECO Dolj. Printr-un proiect derulat de Primăria Craiova, sunt în proces de amplasare 150 de eco-insule inteligente pentru colectarea separată a deșeurilor, cu scopul de a crește accesibilitatea craiovenilor la infrastructura modernă de reciclare.

Noile eco-insule sunt dotate cu containere pentru cinci fracții de deșeuri:

🔵 albastru – hârtie și carton

🟡 galben – plastic și metal

⚫ negru – deșeuri reziduale

🟤 maro – biodeșeuri

🟢 verde – sticlă

Este important de menționat faptul că platformele îngropate existente rămân în continuare funcționale, iar noua infrastructură vine în completarea sistemului actual de colectare.

Eco-insulele inteligente

O noutate majoră adusă de eco-insulele inteligente este utilizarea cartelei de acces. Craiovenii care nu au primit încă această cartelă sunt rugați să se adreseze Asociației de Proprietari pentru a o ridica. Utilizarea cartelei se face simplu: se apasă butonul metalic din partea dreaptă a containerului, apoi se apropie cartela, iar containerul se deschide.

Insule pentru colectarea selectivă

Cartela nu presupune costuri suplimentare pentru cetățeni. Aceasta permite un control mai bun al modului de utilizare a containerelor și contribuie la reducerea accesului colectorilor informali care pot bloca sau utiliza necontrolat platformele de deșeuri. Astfel, doar locuitorii din zona respectivă pot utiliza eco-insula, în baza cartelei.

În Craiova există 150 de eco-insule, dintr-un total de 438 de platforme de deșeuri la nivelul municipiului. Punerea acestora în funcțiune se realizează etapizat, în funcție de distribuirea cartelelor către cetățeni de către asociațiile de proprietari.

Totodată, Municipiul Craiova introduce containerul maro pentru colectarea separată a biodeșeurilor în zonele de blocuri. La toate platformele de deșeuri vor exista containere dedicate biodeșeurilor, unele funcționând pe bază de cartelă, în cazul eco-insulelor inteligente, iar altele în mod clasic, fără cartelă, în cazul containerelor supraterane.

Colectarea separată începe cu fiecare dintre noi. Prin utilizarea corectă a eco-insulelor și a containerelor dedicate, Craiova face pași concreți spre un oraș mai curat, mai responsabil și mai sustenabil.