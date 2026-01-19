Cum protejează ATUM sănătatea oamenilor și mediul prin soluții ecologice

Profesionalismul adevărat se măsoară și în responsabilitatea față de natură.

Într-o lume în care grija pentru sănătate și protecția mediului devin priorități globale, companiile care oferă servicii de igienă trebuie să se adapteze unor standarde tot mai stricte.

Pentru ATUM, această adaptare nu este doar o obligație legală, ci o alegere asumată: fiecare intervenție este gândită pentru a fi eficientă împotriva dăunătorilor, dar blândă cu mediul și sigură pentru oameni.

De la chimie agresivă la soluții controlate și responsabile

„În urmă cu câțiva ani, piața era dominată de substanțe puternice, adesea folosite fără discernământ. Astăzi, tehnologia ne permite să obținem aceleași rezultate, dar cu un impact mult redus asupra sănătății și mediului”, explică Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

Compania a implementat un protocol intern de selecție a produselor, care include criterii precum:

toxicitate scăzută pentru oameni și animale domestice;

biodegradabilitate și timp scurt de descompunere în mediul natural;

eficiență verificată în doze minime, fără reziduuri periculoase;

conformitate cu standardele europene HACCP și IFS.

Astfel, fiecare produs folosit de echipele ATUM este ales nu doar pentru rezultate rapide, ci și pentru siguranța pe termen lung a mediului de lucru și a comunității.

Tratamente aplicate cu precizie, nu în exces

Una dintre cele mai frecvente greșeli în domeniul DDD este aplicarea inutilă de substanțe.

ATUM folosește o abordare diferită: tratament țintit, aplicat strict în zonele cu activitate confirmată.

Tehnicienii utilizează echipamente de dozare calibrate și respectă diagrame clare de aplicare, stabilite în faza de evaluare.

Această metodă permite eliminarea eficientă a dăunătorilor fără a polua inutil aerul, solul sau suprafețele.

„E important să înțelegem că un tratament eficient nu înseamnă multă substanță, ci substanța potrivită, aplicată corect,” adaugă Robert.

Produse omologate și testate riguros

Toate substanțele utilizate de ATUM sunt omologate de Ministerul Sănătății și avizate de Direcțiile de Sănătate Publică și DSVSA.

Compania colaborează exclusiv cu furnizori europeni autorizați și verifică periodic fișele tehnice și de securitate.

În plus, echipa tehnică este instruită să recunoască situațiile în care anumite formule trebuie înlocuite cu alternative ecologice.

Responsabilitate și transparență

Fiecare client are acces, prin platforma ATUM Digital, la lista completă a produselor folosite în locația sa.

Acest nivel de transparență oferă încredere și demonstrează că protecția mediului nu este un concept teoretic, ci o practică zilnică.

„Mulți clienți ne întreabă dacă tratamentele sunt sigure pentru copii, animale sau spații alimentare. Răspunsul este simplu: da, pentru că alegem doar substanțe testate și aplicăm strict acolo unde e nevoie,” precizează fondatorul.

Viitorul DDD este verde

ATUM își propune ca, în următorii ani, să extindă portofoliul de produse ecologice și să reducă complet utilizarea formulărilor chimice tradiționale.

Deja o parte din tratamente sunt realizate exclusiv cu substanțe biologice sau extracte naturale, eficiente împotriva insectelor și sigure pentru oameni.

Această tranziție marchează direcția în care compania crede cu tărie: profesionalismul viitorului înseamnă responsabilitate totală – față de client, față de mediu și față de comunitate.

Fiecare client protejat de ATUM primește mai mult decât un serviciu: primește control total asupra riscurilor biologice.

📞 0771 517 652 | 🌐 https://www.atum.com.ro/