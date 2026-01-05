Capcanele adezive ATUM – inovație românească realizată în parteneriat cu producători specializați

Cum o firmă din Oltenia a transformat experiența din teren într-o gamă proprie de capcane profesionale.

De-a lungul anilor, compania ATUM, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, a observat un fenomen des întâlnit în industria DDD: majoritatea capcanelor de pe piață sunt produse de companii străine, fără adaptare reală la condițiile locale.

Pentru o firmă care lucrează zilnic în teren, aceste diferențe contează enorm.

Astfel a apărut ideea dezvoltării unei game proprii de capcane adezive ATUM, concepute intern și fabricate prin parteneriate cu producători selectați din România și Uniunea Europeană.

🔹 De la utilizator la dezvoltator

„După mii de intervenții am înțeles exact ce funcționează și ce nu. Multe capcane comerciale se deteriorează rapid, își pierd lipiciul sau nu pot fi folosite în spații cu umiditate. Am vrut să creăm un produs mai rezistent, mai curat și mai eficient, potrivit pentru realitatea din teren,” explică Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

Astfel, specialiștii ATUM au lucrat la propria linie de design și specificații tehnice:

alegerea tipului de carton și a stratului de protecție,

formularea unui adeziv cu aderență constantă,

testarea diferitelor dimensiuni și forme pentru eficiență sporită,

ambalaje practice și sigure pentru transport.

Producția efectivă este realizată la terți cu experiență, în baza standardelor impuse de ATUM, fiecare lot fiind testat înainte de utilizare.

🔹 Produse gândite din experiență reală

Capcanele ATUM sunt folosite zilnic în zeci de locații – de la depozite și restaurante, până la spații comerciale și birouri.

Ele au fost optimizate pentru:

stabilitate termică – adezivul rămâne activ indiferent de sezon;

– adezivul rămâne activ indiferent de sezon; rezistență mecanică – nu se curbează sau dezlipește;

– nu se curbează sau dezlipește; utilizare rapidă – montare simplă, fără murdărire și fără risc pentru operatori.

„Pentru noi, fiecare produs testat pe teren este o lecție. Ajustăm constant detaliile pentru a ajunge la cea mai bună combinație între eficiență, cost și durabilitate,” adaugă Robert.

🔹 Parteneriate bazate pe controlul calității

Deși producția este externalizată, controlul calității rămâne complet la ATUM.

Fiecare lot de capcane este verificat înainte de a fi utilizat în intervenții sau livrat către clienți, pentru a garanta uniformitatea și performanța.

Compania păstrează astfel avantajul unui produs propriu, adaptat cerințelor sale, fără a depinde de fluctuațiile de pe piața importurilor.

🔹 Eficiență românească, construită cu seriozitate

Capcanele adezive ATUM sunt rezultatul experienței acumulate în teren și al dorinței de a oferi clienților soluții testate, sigure și eficiente.

Sunt produse concepute de o echipă românească, fabricate la standarde europene și folosite zilnic în lupta pentru igienă și siguranță.

📍 Siguranța nu se improvizează – se planifică, iar ATUM face din asta o rutină.

📞 0771 517 652 | 🌐 https://www.atum.com.ro/