ElectroPutere Mall: Ultimele zile înainte de Crăciun vin cu reduceri, surprize și deschideri noi

Pe final de an, ElectroPutere Mall își întâmpină vizitatorii într-o atmosferă de poveste, cu un decor spectaculos, activări speciale și un brad de Crăciun impunător, înalt de 14 metri. În prag de sărbători, centrul comercial devine destinația ideală pentru toți cei care caută cadouri de ultim moment, oferte atractive sau ținuta perfectă pentru noaptea de Revelion.

Reduceri importante sunt deja în desfășurare în majoritatea magazinelor, oferind oportunitatea perfectă de a achiziționa daruri inspirate la prețuri speciale. Vizitatorii sunt invitați să descopere cele mai noi colecții și promoții, într-un ambient festiv care îmbină cumpărăturile cu relaxarea.

ElectroPutere Mall marchează și finalul de an cu extinderi și deschideri semnificative:

• Money Gold își așteaptă clienții cu produse de valoare, ideale pentru a fi oferite în dar.

• Simode inaugurează un nou showroom cu modele de automobile exclusiviste, o atracție inedită pentru pasionați.

• Branduri deja cunoscute, precum H&M și Universitatea Craiova, au fost relocate în spații mai mari și mai moderne, oferind o experiență de cumpărături îmbunătățită.

De asemenea, zona de food court s-a extins recent cu două noi opțiuni: Altaglio și Shaworma Time, adăugând varietate și savoare selecției culinare disponibile în mall.

ElectroPutere Mall rămâne și în acest an un reper pentru cumpărăturile de sezon, distracție și relaxare, oferind un cadru ideal pentru întâlniri cu familia și prietenii. Vizitatorii sunt invitați să profite de ultimele zile înainte de Crăciun pentru a se bucura de magia sărbătorilor într-un spațiu vibrant, modern și mereu surprinzător.