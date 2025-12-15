Migrația și angajarea: Cum să relocați un angajat cu familia sa în 90 de zile – Consultantul juridic Burlacu Mihail

Angajarea de personal din străinătate este aproape întotdeauna asociată cu procese de relocare. În același timp, trebuie luate în considerare diverse nuanțe juridice și cerințe ale legislației în domeniul migrației. Cum să mutați legal și rapid un angajat cu familia sa în România, ne explică consultantul juridic Burlacu Mihail.

De ce este important ca companiile să-și ajute angajații cu relocarea

Asistența oferită unui angajat străin în relocare nu este doar o manifestare a eticii corporative sau o investiție strategică în afaceri. Este o modalitate de a face totul corect din punct de vedere legal și de a evita problemele cu autoritățile de imigrare.

Consultantul juridic Burlacu Mihail menționează:

– O greșeală frecventă a angajatorilor este transferul problemelor de relocare asupra angajatului, care s-ar putea să nu cunoască sau pur și simplu să ignore anumite cerințe. Acest lucru duce adesea la dificultăți în obținerea permisului de muncă și la amenzi de până la 10.000 de lei, atât pentru angajat, cât și pentru angajatorul său. În același timp, o atenție specială ar trebui acordată angajaților care intenționează să se mute cu familia. Dacă procedura de reîntregire a familiei nu este finalizată cu succes, există o mare probabilitate ca specialistul să rezilieze contractul de muncă la scurt timp după aceea.

Obținerea permisului de muncă și a vizelor

Procesul de relocare în România pentru un specialist dintr-o țară terță, care nu face parte din UE, SEE și Elveția, începe cu obținerea unui permis de muncă. Angajatorul român depune o cerere la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), dovedind că pentru acest post vacant nu a fost găsit un candidat potrivit printre cetățenii locali.

După obținerea Permisului de Muncă, angajatul trebuie să se adreseze consulatului român din țara sa pentru a obține Viza de Ședere pe termen lung de tip D/AM (*pentru angajare). Dacă angajatul se mută cu familia, un moment de o importanță critică este obținerea simultană a Vizei D/VF pentru reîntregirea familiei. Acest lucru permite soțului/soției și copiilor să intre în țară împreună cu solicitantul principal sau la scurt timp după acesta.

– IGI analizează cererea de reîntregire a familiei timp de până la trei luni. În cazul nostru, datorită depunerii clare și complete a documentelor imediat pentru toți membrii familiei și interacțiunii active cu autoritățile de migrație, am reușit să obținem o examinare practic simultană. Și este important să ne amintim aici că vizele D sunt vize de intrare și oferă dreptul de ședere pe o perioadă de 90 de zile, după care toți membrii familiei sunt obligați să depună cererea pentru obținerea Permisului de Ședere deja pe teritoriul României. – comentează consultantul juridic Burlacu Mihail.

Cum să reduceți durata de relocare

Un factor important în accelerarea procesului este pregătirea la timp a tuturor documentelor, inclusiv a traducerilor legalizate, apostilelor și certificatelor de cazier judiciar pentru toți membrii familiei. Așa cum recomandă consultantul juridic Burlacu Mihail, pregătirea trebuie începută fără a aștepta decizia de la IGI.

Deși angajatul este „sponsorul”, cel mai bine este ca avocații angajatorului să se ocupe și de documentele familiei. De asemenea, merită să găsiți din timp locuința și să pregătiți toate documentele pentru înregistrarea reședinței familiei. Faptul de a avea o locuință la momentul depunerii cererii de viză D este un factor cheie care accelerează aprobarea.

– Un aspect important este interacțiunea strânsă cu consulatul și IGI, care permite reacționarea promptă la orice solicitare privind documentele lipsă sau necesitatea unor clarificări. – explică Burlacu Mihail. – Trebuie înțeles că majoritatea termenelor limită de examinare a dosarelor, stabilite de legislație, reprezintă pragul maxim, nu cel minim. De aceea, multe depind de depunerea la timp și completă a documentelor. Dacă totul este făcut corect și serviciul de migrație nu are întrebări suplimentare pentru imigrant și membrii familiei sale, deciziile pot fi emise mai rapid. Pentru ca acest proces să se desfășoare fără probleme, cel mai bine este să încredințați această sarcină unui avocat experimentat.

Recomandări practice pentru companii de la consultantul juridic Burlacu Mihail

Pentru companiile care planifică relocarea angajaților în România , consultantul juridic Burlacu Mihail recomandă luarea în considerare a următoarelor aspecte:

– Angajatul dumneavoastră nu ar trebui să aștepte aprobarea permisului de muncă pentru a iniția procesul de reîntregire a familiei. Termenele de examinare a cererii de reîntregire sunt adesea cele mai lungi. Recomandați-i să înceapă imediat pregătirea documentelor pentru soț/soție și copii. Acestea includ certificate de căsătorie și de naștere, certificate de cazier judiciar și asigurări medicale. Acestea trebuie traduse, apostilate și legalizate notarial. Dacă de caz se ocupă compania angajatoare, rezervați din timp o programare pentru depunerea documentelor de viză la consulate, deoarece cozile pot fi lungi. Imediat după intrarea în țară în baza vizei D, angajatul nu trebuie să amâne depunerea documentelor pentru Permisul de Ședere. Acest lucru trebuie făcut cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea vizei, iar angajatorul trebuie neapărat să monitorizeze acest aspect. Permisul de Ședere este documentul principal pentru șederea legală pe termen lung și permite membrilor familiei, sosiți prin reîntregire, să se angajeze legal în România. Acordați-i angajatului străin timp pentru formalități și, dacă este posibil, angajați un avocat care să monitorizeze procesul.

De asemenea, consultantul juridic Burlacu Mihail subliniază:

– Ocupându-se de formalitățile de relocare ale angajatului și ale membrilor familiei sale, angajatorul demonstrează interes față de specialist, motivându-l suplimentar să rămână în companie. Aceasta este o oportunitate de a prelua controlul asupra aspectelor juridice și de a evita concedieri neplăcute și probleme cu serviciile de migrație.