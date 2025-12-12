Finanţare nerambursabilă pentru realizarea proiectului ,,Reabilitare şi modernizare construcţie existenţă Cl – Cămin copii“

Finantare nerambursabila pentru realizarea proiectului ,,Reabilitare si modernizare constructie existenta Cl – Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta Cl – Gradinita. Reabilitare si modernizare pare orasenesc Draganesti-Olt”

U.A.T. ORASUL DRAGANESTI-OLT, in calitate de Beneficiar, anunta inceperea activitatilor proiectului ,,Reabilitare si modernizare constructie existenta Cl – Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta Cl – Gradinita. Reabilitare si modernizare pare orasenesc Draganesti-Olt”, COD SMIS 327220.

Proiectul este implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate in doua etape din:

-etapa I- Regio-Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 13 „Sprijinirea regenerarii ora$elor mici ?i mijlocii”, prioritatea de investitie 9b ” Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale”

-etapa 11-Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, PRIORITATEA: P7. Dezvoltare teritorila sustenabila/Apelul de proiecte PRSVO /306/PRSVO_P7 /OPS/RSOS.l /PRSVO_Al8 OBIECTIV SPECIFIC: RSO5.1 • FEDR • RSO5.1_Promovarea dezvoltarii integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a securitatii in zonele urbane, Fond: Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Obiectivul general al investitiei propuse:

Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii si imbunatatirea sistemului de invatamant prin oferirea de conditii adecvate desfasurarii procesului instructiv • educativ in orasul Draganesti-Olt, judetul Olt pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei prescolare si scolare la procesul educational.

Obiectivele urmarite prin realizarea proiectului sunt:

-Suprafata spatii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp): 78000;

·Cresterea numarului de beneficiari ai caminului pentru copii dupa finalizarea proiectului;

Cladiri cu functii educationale (camin de copii si gradinita) construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/ dotate (numar): 2;

·Cresterea numarului de beneficiari ai gradinitei dupa finalizarea proiectului;

·Cresterea beneficiariilor directi ai spatiilor publice urbane modernizate/reabilitate.

UAT ORASUL DRAGANESTI-OLT a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Autoritate de management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027(AM PR SV Oltenia).

Proiectul are o valoare totala de 15.436.619,73 lei.

Valoarea cofinantarii Uniunii Europene este: etapa I 2014-2020: 11.945.147,81 lei

etapa II 2021-2027: 14.780.704,85 lei.

Valoarea finantarli nerambursabile a proiectului este 13.772.052,77 lei.