Demararea proiectului“Centrala de producere a energiei electrice din sursă regenerabilă solară – DURBIS PROD SRL”

În vederea implementării proiectului cu titlul “Centrala de producere a energiei electrice din sursă regenerabilă solară – DURBIS PROD SRL”, finanțat din Fondul de Modernizare prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare, având contractual de finanțare nr. CFMSES 011011441700590 /14.11.2025.

Obiectivul general al proiectului este promovarea investițiilor în sectorul de energie curată și eficiență energetică în vederea asigurării contribuției la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, țintele stabilite în cadrul Planului Național Integrat in domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, precum și cele stabilite în cadrul FM, prin creșterea ponderii de producție a acesteia din energie eoliana, solară.

Obiectivul investiției: Dezvoltarea și utilizarea surselor regenerabile de energie și realizarea capacităților noi de producere a energiei electrice din surse solare.

Indicatorii proiectului:

Capacitate operațională instalată de producere a energiei din surse regenerabile de 0.400 MW. Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 396.36 tone CO2/an Producția medie de energie electrică din surse regenerabile: 647.75 MWh/an Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință: b12,954.92 MWh

Valoarea totală eligibilă a Proiectului este de 1.034.654,40 lei echivalentul a 208.000,00 Euro, cu o intensitate a sprijinului de până la maximum 100% , din care sprijin financiar nerambursabil de maximum 1.034.654,40 Lei echivalentul a maximum 208.000,00 Euro.

Localizare proiect: Loc Cârcea, jud. Dolj.

Date de contact:

Persoanade contact: Dumitru POPESCU

Telefon: 0788 912 042

Email: [email protected]