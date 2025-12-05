Laurus Medical Craiova: expertiză avansată în proctologie, flebologie și servicii medicale integrate

Clinica Laurus Medical Craiova se impune ca un centru medical de referință, specializat în oferirea de soluții terapeutice minim-invazive pentru afecțiunile de proctologie și flebologie (varice), completate de o gamă vastă de specialități medicale și servicii de diagnostic de înaltă acuratețe. Obiectivul nostru este de a asigura tratamente eficiente, cu disconfort minim și recuperare rapidă.

Abordarea modernă a clinicii ne permite să tratăm afecțiunile frecvente, dar complexe, într-un regim strict ambulatoriu, fără a necesita internare sau întreruperea activităților cotidiene.

Proctologie – tratament pentru hemoroizi rapid, fără durere

În proctologie, ne bazăm pe standardul de aur al tratamentelor, inclusiv ligatura cu benzi elastice și fototermocoagularea în infraroșu. Ca noutate, punem la dispoziție tratamentul LASER ultramodern pentru hemoroizi de până la gradul 4, asigurând o recuperare rapidă și o experiență medicală lipsită de durere.

Flebologie – metode minim-invazive anti-varice

Pentru boala varicoasă, oferim cele mai noi tehnici, care nu lasă cicatrici:

Tratament varice laser endovenos (EVLA): Ideal pentru varicele mari, procedura durează aproximativ 45 de minute și utilizează un fascicul radial de 360 de grade pentru o precizie maximă.

UGFS (scleroterapie ghidată ultrasonic): Această metodă eficientă este utilizată și pentru venele mari și pentru tratamentul ulcerului varicos, fiind efectuată în ambulatoriu și fără anestezie.

Gastroenterologie: confortul tău pe primul loc

Suntem specializați în diagnosticul afecțiunilor gastroenterologice prin investigații de mare acuratețe. Efectuăm endoscopie digestivă superioară și colonoscopie, exclusiv cu sedare intravenoasă sau analgezie, pentru a asigura confortul total al pacientului.

De asemenea, realizăm proceduri terapeutice precum polipectomii și electrocoagulare cu plasmă argon.

Chirurgie generală (decontată CAS)

În cadrul clinicii, pacienții pot beneficia de consultații și intervenții de mică chirurgie, inclusiv suturi, excizii, pansamente, prelevări de biopsii și tratamentul ulcerului varicos. Serviciile medicale sunt decontate CAS și sunt disponibile gratuit, cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist.

Gamă completă de specialități medicale

Laurus Medical Craiova asigură o abordare medicală interdisciplinară, acoperind o gamă extinsă de specialități medicale. Echipa medicală este alcătuită atât din medici primari, cât și medici specialiști, cu experiență medicală vastă:

Urologie

Investigațiile și tratamentele urologice sunt esențiale pentru sănătatea tractului urinar și a organelor de reproducere masculine.

· Consultații de specialitate: Evaluare completă a simptomelor și istoricului medical.

· Investigații ecografice complete: Diagnosticul precis al afecțiunilor rinichilor, prostatei, vezicii urinare și scrotului.

· Cistoscopie: Examinare endoscopică a vezicii urinare și uretrei pentru vizualizarea directă a eventualelor probleme.

· Proceduri chirurgicale minore: Realizăm intervenții precum circumcizie și Frenotomie/Frenoplastie, efectuate cu precizie și sub anestezie locală.

Dermatologie

Oferim soluții integrate, de la diagnostic la tratamente estetice și terapeutice pentru piele, păr și unghii.

· Consultații și dermatoscopie: Examinarea amănunțită a leziunilor cutanate și a alunițelor, esențială pentru depistarea precoce a cancerului de piele.

· Proceduri estetice și terapeutice:

· Peeling Chimic: Îmbunătățirea texturii și aspectului pielii.

· Crioterapie: Tratarea leziunilor cutanate (veruci, keratoze) prin înghețare.

· Electrocauterizare: Îndepărtarea precisă a formațiunilor benigne (negi, papiloame).

· Excizii: Îndepărtarea chirurgicală a leziunilor suspecte sau inestetice.

Cardiologie

Servicii complete pentru evaluarea și menținerea sănătății inimii și vaselor de sânge.

· Consultații de specialitate: Evaluarea riscului cardiovascular, diagnostic și managementul bolilor de inimă.

· Electrocardiogramă (EKG): Înregistrarea activității electrice a inimii.

· Ecografie cardiacă (Ecocardiografie): Evaluarea structurii și funcției mușchiului cardiac și a valvelor.

· Ecografie doppler vasculară: Măsurarea fluxului sanguin în artere și vene, vitală pentru diagnosticul bolilor vasculare periferice.

Obstetrică- Ginecologie

Asigurăm o gamă largă de servicii de sănătate pentru femei, de la prevenție la monitorizarea sarcinii.

· Consultații de specialitate: Control ginecologic de rutină și rezolvarea problemelor specifice.

· Ecografii complexe: Investigații ecografice transvaginale sau abdominale pentru diagnostic.

· Examen Babeș-Papanicolau: Test esențial pentru screeningul cancerului de col uterin.

· Ecografie morfologie fetală trim. II sau III: Monitorizarea detaliată a dezvoltării fătului în etapele critice ale sarcinii.

Alte specialități de suport

Pentru a completa tabloul îngrijirii medicale, oferim:

· Servicii medicale ORL: Pe lângă consultul de specialitate, realizăm examinare fibroscopică rino-faringo-laringiană/otică pentru un diagnostic de mare precizie al afecțiunilor urechii, nasului și gâtului.

· Medicină internă: Consultații de specialitate, ecografii și EKG, oferind o perspectivă holistică asupra stării generale de sănătate.

· Chirurgie vasculară: Pe lângă consultații, se efectuează ecografie Doppler venos, arterial și carotida, investigații cruciale pentru diagnosticul bolilor venoase, arteriale și al riscului de accident vascular cerebral.

· Centru specializat în ecografie: Punem la dispoziție aparatură de înaltă performanță și medici experimentați pentru toate tipurile de investigații ecografice.

Programări și contact

Echipa noastră de medici este dedicată excelenței în îngrijirea pacienților. Pentru a câștiga timp și a beneficia de o programare rapidă, vă încurajăm să ne contactați la numărul unic de telefon.

Clinica Laurus Medical Craiova este situată pe Bd. Gheorghe Chițu nr. 39, etaj 3, Craiova (Punct de reper: Clădirea Diaverum).

Programul de funcționare este de Luni – Vineri: 8:00 – 20:00 și Sâmbătă: 8:00 – 13:00.

Numărul de telefon pentru programări este 0372 440 888.