Anunt privind incepere proiectului cu titlul Creșterea competitivității la Centru Medical renașterea SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale

Numele Beneficiarului: CENTRUL MEDICAL RENAȘTEREA SRL

Titlu proiectului: „Cresterea competitivitatii la CENTRUL MEDICAL RENAȘTEREA SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale”

Obiectivul general al proiectului este cresterea competivitatii pe piata a societatii CENTRUL MEDICAL RENAȘTEREA SRL.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Dotarea societatii cu active corporale si necorporale.

Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de durabilitate.

Indeplinirea a 6 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.

Valoare toatala a proiectului: 287.417,03 lei

Finantarea nerambursabila: 245.930,43 lei

Data inceperii proiect: 30.04.2025

Data finalizare proiect: 15.05.2026

Cod proiect: 1305.1/i3/c9

Societatea CENTRUL MEDICAL RENAȘTEREA SRL anunta deschiderea etapei de implementare a proiectului cu titlul „Cresterea competitivitatii la CENTRUL MEDICAL RENAȘTEREA SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale”, proiect derulat in Judetul Timis, in baza Contractului de finantare 1305.1/i3/c9 din 29.04.2025, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) – Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE SI INOVARE, Investitia I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT, Apel DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PANA LA 100.000 EURO PE INTREPRINDERE CARE SA SPRIJINE IMM-URILE IN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE.

Mai multe informatii privind proiectul „Cresterea competitivitatii la CENTRUL MEDICAL RENAȘTEREA SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale”, puteti obtine de la sediul firmei situat in:

Municipiul Craiova, Str. Arieş nr. 36, Camera nr. 1, Județul Dolj, România, cod poștal 720021

Persoana de contact: Radu MITRUȚ, Tel.: 0731123462,

e-mail: [email protected]