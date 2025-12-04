10.6 C
Craiova
vineri, 5 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăBani & AfaceriPublireportajCreșterea competitivității la Centru Medical renașterea SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale

Creșterea competitivității la Centru Medical renașterea SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale

De Publicitate

Anunt privind incepere proiectului cu titlul Creșterea competitivității la Centru Medical renașterea SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale

Numele Beneficiarului: CENTRUL MEDICAL RENAȘTEREA SRL

Titlu proiectului:Cresterea competitivitatii la CENTRUL MEDICAL RENAȘTEREA SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale

Obiectivul general al proiectului este cresterea competivitatii pe piata a societatii CENTRUL MEDICAL RENAȘTEREA SRL.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Dotarea societatii cu active corporale si necorporale.
  • Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de durabilitate.
  • Indeplinirea a 6 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.

Valoare toatala a proiectului: 287.417,03 lei                   

Finantarea nerambursabila: 245.930,43 lei

Data inceperii proiect: 30.04.2025

Data finalizare proiect: 15.05.2026

Cod proiect: 1305.1/i3/c9

Societatea CENTRUL MEDICAL RENAȘTEREA SRL anunta deschiderea etapei de implementare a proiectului cu titlul „Cresterea competitivitatii la CENTRUL MEDICAL RENAȘTEREA SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale”, proiect derulat in Judetul Timis, in baza Contractului de finantare 1305.1/i3/c9 din 29.04.2025, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) – Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE SI INOVARE, Investitia I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT, Apel DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PANA LA 100.000 EURO PE INTREPRINDERE CARE SA SPRIJINE IMM-URILE IN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE.

Mai multe informatii privind proiectul „Cresterea competitivitatii la CENTRUL MEDICAL RENAȘTEREA SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale”, puteti obtine de la sediul firmei situat in:

Municipiul Craiova, Str. Arieş nr. 36, Camera nr. 1, Județul Dolj, România, cod poștal 720021

Persoana de contact: Radu MITRUȚ, Tel.: 0731123462,

e-mail: [email protected]

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA