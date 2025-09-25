Începerea proiectului „ Inovare și competitivitate prin achiziție de echipamente la NEW AUTO DRIVE LIV SRL „
Prioritatea: P1.Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice Cod SMIS: 331371
Societatea NEW AUTO DRIVE LIV SRL anunță începerea etapei de implementare a proiectului cu titlul ” Inovare
și competitivitate prin achiziție de echipamente la NEW AUTO DRIVE LIV SRL „, finanțat de către Uniunea Europeană
din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, prin
intermediul Autoritatii de Management – Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia.
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului de investiție urmărește îmbunătățirea competitivității și
inovarea prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente, facilitând integrarea și adoptarea
tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă. În același timp, firma va dezvolta competențe
profesionale și va contribui la recalificarea resurselor umane, în vederea sprijinirii adaptării acestora la cerințele și
oportunitățile aduse de aceste tehnologii prin angajarea a 3 persoane.
Proiectul pentru care societatea NEW AUTO DRIVE LIV SRL a semnat Contractul de finantare nr. 440/12.05.2025
cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia are o valoare totala de 1.653.721,70 lei. Beneficiaza de o
alocatie financiara nerambursabila în cuantum de 1.488.349,53 lei, aceasta se compune din valoare eligibila
nerambursabila din FEDR în valoare de 1.265.097,10 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național în
valoare de 223.252,43 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, fiind cuprinsa in perioada 12 mai 2025 – 11 mai 2027.
IULIE 2025
NEW AUTO DRIVE LIV SRL
[email protected]