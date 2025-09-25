

Începerea proiectului „ Inovare și competitivitate prin achiziție de echipamente la NEW AUTO DRIVE LIV SRL „

Prioritatea: P1.Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice Cod SMIS: 331371

Societatea NEW AUTO DRIVE LIV SRL anunță începerea etapei de implementare a proiectului cu titlul ” Inovare

și competitivitate prin achiziție de echipamente la NEW AUTO DRIVE LIV SRL „, finanțat de către Uniunea Europeană

din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, prin

intermediul Autoritatii de Management – Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului de investiție urmărește îmbunătățirea competitivității și

inovarea prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente, facilitând integrarea și adoptarea

tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă. În același timp, firma va dezvolta competențe

profesionale și va contribui la recalificarea resurselor umane, în vederea sprijinirii adaptării acestora la cerințele și

oportunitățile aduse de aceste tehnologii prin angajarea a 3 persoane.

Proiectul pentru care societatea NEW AUTO DRIVE LIV SRL a semnat Contractul de finantare nr. 440/12.05.2025

cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia are o valoare totala de 1.653.721,70 lei. Beneficiaza de o

alocatie financiara nerambursabila în cuantum de 1.488.349,53 lei, aceasta se compune din valoare eligibila

nerambursabila din FEDR în valoare de 1.265.097,10 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național în

valoare de 223.252,43 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, fiind cuprinsa in perioada 12 mai 2025 – 11 mai 2027.

IULIE 2025



NEW AUTO DRIVE LIV SRL

[email protected]