Se poate lua ulei din ficat de cod tot anul?

Primii care au apreciat proprietățile uleiului de pește au fost scandinavii. Pe continentul european a ajuns în anii ’60 și popularitatea lui crește constant de la an la an. La acest lucru contribuie mulți factori, printre care și cercetările oamenilor de știință, care confirmă eficiența lui în susținerea sistemului imunitar și în prevenirea multor boli, inclusiv a osteoporozei. Să vedem cum trebuie dozat uleiul din ficat de cod – poate fi administrat pe tot parcursul anului?

Cine ar trebui să ia ulei din ficat de cod?

Un ulei din ficat de cod de înaltă calitate, obținut din ficatul proaspăt al codului atlantic, este o adevărată comoară de vitamine, inclusiv A și D3, precum și de acizi grași nesaturați omega-3. Administrarea lui stimulează sistemul imunitar, dar asta nu înseamnă că trebuie folosit doar în perioadele de imunitate scăzută. Proprietățile lui ar trebui apreciate atât de copii, cât și de adulți. Când este bine să consumăm ulei din ficat de cod?

În perioada copilăriei și adolescenței. Un ulei din ficat de cod de calitate, bogat în vitamine și acizi grași omega-3, are un efect benefic asupra copiilor și adolescenților. Le oferă energie, întărește oasele și hrănește mușchii. În plus, îmbunătățește concentrarea și ajută la învățare.

În perioade de efort intelectual și fizic intens. Uleiul din ficat de cod este foarte util în reducerea stărilor de tensiune. Merită consumat în perioade de stres, scădere a concentrării sau activitate fizică intensă.

Uleiul din ficat de cod este foarte util în reducerea stărilor de tensiune. Merită consumat în perioade de stres, scădere a concentrării sau activitate fizică intensă. În timpul menopauzei și pentru prevenirea osteoporozei. Vitamina A din uleiul din ficat de cod îmbunătățește sănătatea pielii, părului și unghiilor. De asemenea, susține buna funcționare a inimii și a sistemului circulator. În plus, sprijină prevenirea osteoporozei. Totuși, trebuie administrat cu atenție – un consum prea mare poate duce chiar la apariția acestei boli.

Pentru susținerea imunității. Uleiul din ficat de cod este extrem de benefic pentru sistemul imunitar, pe care îl stimulează în lupta cu agenții patogeni, în mare parte datorită conținutului de vitamina D3.

Dozajul uleiului din ficat de cod – adulți și copii

Cum se dozează uleiul din ficat de cod pentru a furniza organismului substanțe și vitamine valoroase? Totul depinde de vârstă și de nevoile individuale.

Pentru sugarii de la 4 săptămâni, se recomandă să se înceapă cu 0,5 linguriță (2,5 ml) pe zi. Această cantitate oferă: vitamina D3 – 7 μg (280 UI), adică 47% din necesarul zilnic, vitamina A – 913 μg, adică 83% din necesarul zilnic, acid EPA – 195,6 mg (0,20 g), acid DHA – 222 mg (0,22 g).

Ulterior, doza poate fi crescută treptat la o linguriță (5 ml) pe zi.

Pentru copiii de peste 12 ani se recomandă o lingură pe zi (10 ml), care oferă: vitamina D3 – 28 μg (1120 UI), adică 76% din necesarul zilnic, vitamina A – 3650 μg, adică 122% din necesarul zilnic, acid EPA – 800 mg (0,8 g), acid DHA – 888 mg (0,88 g).



Este important să acordăm atenție dozării la copii. Uleiul din ficat de cod este o sursă valoroasă de vitamine A și D3, de aceea, dacă acestea sunt administrate și în altă formă, trebuie să fim atenți. Excesul de vitamina A nu va fi absorbit de organism, însă vitamina D3 poate duce la hipervitaminoză.

Pentru adulți, doza recomandată este aceeași ca pentru copiii de peste 12 ani: o lingură (10 ml) pe zi.

Dacă alegem să consumăm ulei din ficat de cod sub altă formă, cum ar fi capsule sau jeleuri, trebuie să respectăm indicațiile producătorului.

Când este cel mai bine să luăm ulei din ficat de cod: dimineața sau seara? Înainte de masă sau după?

Nu are mare importanță momentul zilei în care luăm un ulei din ficat de cod de calitate. Este o chestiune de preferință personală. Totuși, este recomandat să fie consumat după masă – de preferat una care conține grăsimi sănătoase. Motivul? Acizii grași omega-3 din ulei din ficat de cod se absorb și se digeră mai bine în acest fel.

Se mai pune o întrebare: poate fi băut uleiul din ficat de cod pe stomacul gol? De obicei nu se recomandă. Pe de o parte, din cauza absorbției, iar pe de altă parte, pentru că pot apărea disconforturi digestive.

Se ia ulei din ficat de cod tot anul?

De regulă, consumul de ulei din ficat de cod este asociat cu perioada toamnă-iarnă, când sistemul imunitar este solicitat mai mult. Este un sprijin imens pentru acesta, dar asta nu înseamnă că nu poate fi consumat și primăvara sau vara. Nu există contraindicații pentru a lua ulei din ficat de cod indiferent de anotimp. Motivul? În afară de susținerea imunității, are și multe alte beneficii: sprijină sistemul nervos central, funcționarea creierului și a inimii. Îmbunătățește memoria și concentrarea, reduce riscul de boli cardiovasculare și are efect antiinflamator, fiind util și în tratarea endometriozei sau a artritei reumatoide.