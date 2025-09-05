La Electroputere Mall se parchează amintiri prețioase – Expoziția de mașini retro

În perioada 13–14 septembrie, Electroputere Mall devine punctul de întâlnire al comunității craiovene pasionate de automobile clasice. Evenimentul reunește colecționari și iubitori de mașini retro, care își împărtășesc cu entuziasm pasiunea pentru modelele ce au marcat istoria auto.

Vizitatorii vor putea descoperi bijuterii pe patru roți din anii ’70, ’80 și ’90 – mașini cu povești fascinante, motoare care au făcut istorie și linii de design ce continuă să impresioneze prin eleganță și rafinament.

O experiență dedicată nostalgiei, frumuseții autentice și emoției pe care doar clasicul o poate transmite.

Mercedes-Benz, regele expoziției

Nu e o surpriză că „steaua de argint” va domina standurile. Vedeta absolută este Mercedes-Benz W140 600 SEL, un colos din 1991 cu motor V12 de 6 litri și 402 cai putere. Era, la vremea lui, vârful luxului german și primul model Mercedes cu un motor de serie cu 12 cilindri. Confort, forță brută și rafinament – toate într-un singur pachet.

Alături, fratele mai sobru, dar la fel de elegant, Mercedes-Benz W126 (1982) prezent pentru a demonstra de ce această generație a fost cea mai longevivă Clasă S din istorie. Cutia automată și cei 185 de cai ai săi ofereau în anii ’80 o experiență de condus ce părea desprinsă din viitor.

Expoziția aduce și partea mai sportivă a mărcii, prin Mercedes CLK Cabrio W208 (1998) – o decapotabilă de vis – și prin Mercedes 300SL R129 (1993), un roadster cu 228 de cai putere și design emblematic.

BMW, eleganța cu mușchi

Fanii bavarezi vor zâmbi larg la vederea unui BMW M3 E36 coupe din 1993, un model cu 286 CP, certificat ca vehicul istoric. La fel de apreciat a fost și fratele mai mic, BMW 318is E36 (1994), cu motorul M42 de 1.8 litri și 136 CP – o combinație de sportivitate și accesibilitate care a definit tinerețea anilor ’90.

Surprize mediteraneene și americane

Printre germane se strecoară și un italian plin de stil: Fiat Barchetta (1996), un roadster compact, ușor și jucăuș, gata să îți dea chef de drumuri de coastă. Din SUA a sosit impunătorul Buick Regal (1988), cu un motor V6 de 3 litri, demonstrând contrastul dintre eleganța europeană și robustețea americană.

Simboluri autohtone

Expoziția nu ar fi completă fără un colț românesc: un Oltcit Club 12 TRS (1995), cu modestul său motor de 1.3 litri și 61 CP, dar și o Dacia 1310 din 1990, mașina care a purtat milioane de români pe drumurile patriei. Două simboluri care, deși nu impresionează prin putere, vor cuceri publicul prin nostalgie.

Alte prezențe notabile

De la clasicul Mercedes W201 190E (1990) și eleganta C180 Elegance (1994), până la venerabilul W123 „Cobra” din 1978, expoziția va arăta mai ales generațiilor mai tinere că fiecare epocă și-a avut farmecul său.

Moto & Retro Cars Expo are ca destinație o lume nostalgică, cu atenție la detalii, cai putere și jenți cromate.

Expoziția nu este doar despre detalii tehnice și modele. Este despre amintiri, povești spuse de proprietari, copii urcați pentru prima oară la volanul unei „legende” și oameni care iși vor aminti de drumurile făcute odinioară cu familia, într-o Dacie sau un Oltcit.

Viteza pe două roți

Pe lângă automobile, expoziția aduce în prim-plan și câteva modele de motociclete, adevărate repere ale vitezei sau ale robusteții precum clasicul chopper.

Modele atent restaurate, cu linii clasice și sunet specific, completează atmosfera retro și oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi universul mobilității pe două roți.

13-14 septembrie, în intervalul orar 12:00 – 19:00

Intrare liberă, zona parcare Media Galaxy

