Inovare şi competitivitate prin achiziţie de echipamente la SOCCER CLUB BUCOVAT SRL

Societatea SOCCER CLUB BUCOVAT SRL anunta inceperea etapei de implementare a proiectului cu titlul ” Inovare si competitivitate prin achizitie de echipamente la SOCCER CLUB BUCOVAT SRL „, finantat de catre Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, prin intermediul Autoritatii de Management – Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul general al proiectului de investitie urmărește imbunatatirea competitivitii și inovarea prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente, facilitând integrarea și adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă. În același timp, firma va dezvolta competențe profesionale și va contribui la recalificarea resurselor umane, în vederea sprijinirii adaptării acestora la cerințele și oportunitățile aduse de aceste tehnologii prin angajarea a 3 persoane.

Proiectul pentru care societatea SOCCER CLUB BUCOVAT SRL a semnat Contractul de finantare nr. 548 /05.06.2025 cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia are o valoare totala de 1.654.736,14 lei si beneficiaza de o alocatie financiara nerambursabila in cuantum de 1.489.262,51 lei, aceasta se compune din valoare eligibila nerambursabila din FEDR/FSE+/FC/FTJ in valoare de 1.265.873,13 lei si valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national in valoare de 223.389,38 Inovare si competitivitate prin achizitie de echipamente la

SOCCER CLUB BUCOVAT SRLlei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, fiind cuprinsa in perioada 05 iunie 2025 – 04 iunie 2027.