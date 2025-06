Anunţ privind începerea proiectului cu titlul Creşterea competitivităţii la WA HOTELS SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale

Iunie 2025

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunt privind incepere proiectului cu titlul Cresterea competitivitatii la WA HOTELS SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale

Numele Beneficiarului: WA HOTELS SRL

Titlu proiectului: „Cresterea competitivitatii la WA HOTELS SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale”

Obiectivul general al proiectului este cresterea competivitatii pe piata a societatii WA HOTELS SRL.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Dotarea societatii cu active corporale si necorporale.

Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de durabilitate.

Indeplinirea a 6 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.

Valoare toatala a proiectului: 367.975,14 lei

Finantarea nerambursabila: 257.975,18 lei

Data inceperii proiect: 19.12.2024

Data finalizare proiect: 18.12.2025

Cod proiect: 1375.1/i3/c9

Societatea WA HOTELS SRL anunta deschiderea etapei de implementare a proiectului cu titlul „Cresterea competitivitatii la WA HOTELS SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale”, proiect derulat in Judetul Dolj, in baza Contractului de finantare 1055/RUE 1375/i3/C9 din 18.12.2024, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) – Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE SI INOVARE, Investitia I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT, Apel DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PANA LA 100.000 EURO PE INTREPRINDERE CARE SA SPRIJINE IMM-URILE IN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE.

Mai multe informatii privind proiectul „Cresterea competitivitatii la WA HOTELS SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale”, puteti obtine de la sediul firmei situat in:

Municipiul Craiova, Str. Olteț, nr. 35, județ Dolj

Persoana de contact: SICLITARU NICOLE-SOPHIA, Tel.: 0731123462,

e-mail: [email protected]