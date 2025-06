Anunţ privind începerea proiectului cu titlul Creşterea competitivităţii la LAZĂR PRODUCŢIE PRINT ŞI PERSONALIZARE SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale

Iunie 2025

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunt privind inceperea proiectului cu titlul Cresterea competitivitatii la LAZAR PRODUCTIE PRINT SI PERSONALIZARE SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale

Numele Beneficiarului: LAZAR PRODUCTIE PRINT SI PERSONALIZARE SRL

Titlu proiectului: „Cresterea competitivitatii la LAZAR PRODUCTIE PRINT SI PERSONALIZARE SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale”

Obiectivul general al proiectului este cresterea competivitatii pe piata a societatii LAZAR PRODUCTIE PRINT SI PERSONALIZARE SRL.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Dotarea societatii cu active corporale si necorporale.

Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de durabilitate.

Indeplinirea a 6 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.

Valoare toatala a proiectului: 186,494.91 lei

Finantarea nerambursabila: 147,496.42lei

Data inceperii proiect: 05.03.2025

Data finalizare proiect: 05.12.2025

Cod proiect: 3161.1/i3/c9

Societatea LAZAR PRODUCTIE PRINT SI PERSONALIZARE SRL anunta deschiderea etapei de implementare a proiectului cu titlul „Cresterea competitivitatii la LAZAR PRODUCTIE PRINT SI PERSONALIZARE SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale”, proiect derulat in Judetul Ilfov, in baza Contractului de finantare 3161.1/i3/c9 din 05.03.2025, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) – Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE SI INOVARE, Investitia I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT, Apel DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PANA LA 100.000 EURO PE INTREPRINDERE CARE SA SPRIJINE IMM-URILE IN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE.

Mai multe informatii privind proiectul „Cresterea competitivitatii la LAZAR PRODUCTIE PRINT SI PERSONALIZARE SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale”, puteti obtine de la sediul firmei situat in:

Oras Chitila, str. Tudor Vladimirescu, nr. 152, camera 4, judetul Ilfov

Persoana de contact: Lazar Monica-Lucia, Tel.: 0731123462,

e-mail: [email protected]