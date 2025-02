Anunț începere proiect

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Titlul proiectului: Digitalizarea societății COPY CENTER I & C S.R.L.

Numele beneficiarului: COPY CENTER I & C S.R.L.

COPY CENTER I & C S.R.L., în calitate de beneficiar, anunță începerea proiectului cu titlul „Digitalizarea

societății COPY CENTER I & C S.R.L.”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9

–„ Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, Investiția I3. „Scheme de ajutor pentru sectorul

privat”, Măsura 1. „Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM‐urilor” , Apel 1

„Digitalizarea IMM‐urilor ‐ grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM‐urile în adoptarea

tehnologiilor digitale”, în baza contractului de finanțare Nr. 1095/RUE 4437/I3/C9 din 11.12.2024, cod proiect

4437.1/i3/C9, încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE.

Obiectivele proiectului

Obiectivele proiectului:

‐ Dotarea societății cu echipamente hardware și software specifice activității desfășurate;

‐ Numărul de întreprinderi digitalizate: 1

‐ Numărul de servicii și aplicații IT dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale achiziționate prin

proiect: 1

‐ Numărul de angajați formați ( instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC) : 1

‐ Numărul de angajați formați ( cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și

controlul întreprinderii) : 1

‐ Numărul de criterii de intensitate digitală, conform indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca

urmare a implementării proiectului: 7

Valoarea totală a Proiectului: 167.610,09 lei

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a Proiectului: 146.350,88 lei

Data începerii proiectului: 17.02.2025

Data finalizării proiectului: 16.06.2025

Codul proiectului : 4437.1/i3/C9

Date de contact:

E‐mail: [email protected]

Persoană de contact: Trușcă Nina‐Petronela

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a

Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

htps://mfe.gov.ro/pnrr/ htps://www.facebook.com/PNRROficial/