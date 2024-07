Comunicat de presă

Data: iulie 2024

„DESFIINTARE IMOBIL P – CENTRALA TERMICA; – CONSTRUIRE IMOBIL P+3 CU FACILITATI DE CAZARE – APARTHOTEL, PUT FORAT SI IMPREJMUIRE TEREN”, COD PROIECT: 318780

ELECTRICAL EPC SRL deruleaza incepand cu data de 14.06.2024, proiectul “DESFIINTARE IMOBIL P – CENTRALA TERMICA; – CONSTRUIRE IMOBIL P+3 CU FACILITATI DE CAZARE – APARTHOTEL, PUT FORAT SI IMPREJMUIRE TEREN”, cofinantat prin Fondul pentru o Tranzitie Justa, in baza contractului de finantare 6/205/PTJ_P3/14.06.2024 incheiat cu Ministerul Investiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranzitie Justa.

Valoarea totala a proiectului: 12.723.449,67 Lei;

Finantarea nerambursabila: 6.963.332,00 Lei;

Valoarea contributiei europene (FTJ): 5.918.832,20 Lei;

Proiectul se implementeaza: in Municipiul Craiova, str. Fintana Popova, nr. 9, judetul Dolj.

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este realizarea unei structuri aparthoteliere P+3, ce va oferi servicii de cazare, servicii auxiliare: de sanatate si relaxare contribuind la dezvoltarea societatii ELECTRICAL EPC SRL, cresterea durabila a localitatii, si crearea de noi locuri de munca.

Rezultatele proiectului:

– Crearea unei noi unități de prestare servicii pentru ELECTRICAL EPC SRL aferente codului CAEN 5510 cu servicii auxiliare;

– Construirea si dotarea unei structuri hoteliere cu facilitati incluse aferente codului CAEN 5510;

– Angajare unui numar de 12 de persoane dintre care cel puțin 30% aparţinând unei categorii defavorizate, cel putin o persoana avand competențe necesare categoriei profesionale operatori și asamblori, cel putin 30% persoane care provin din activitati economice ce provin dintr-o industrie/ramura economica direct afectata de procesul de transformare in contextul procesului de tranzitie justa, adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilităţi si functionarea legala a societatii conform codurilor CAEN stabilite prin proiect. Dintre acestia un numar minim de 20% din persoanele angajate vor beneficia de măsuri de instruire de tip inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare cu recunoaștere naționala.

Impactul proiectului: Implementarea proiectului va avea un real impact asupra cresterii contributiilor la bugetul de stat prin plata impozitului pe profit si plata cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala, la bugetul local prin plata impozitelor si taxelor locale, prin cresterea cifrei de afaceri, prin angajarea de personal, prin cresterea veniturilor societatii, a cifrei de afaceri si a profitului net.

Data inceperii si finalizarii proiectului: 14.06.2024 – 14.06.2026

Codul MySMIS: 318780

http://mfe.gov.ro/ptj-21-27/

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”