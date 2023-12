Finalizare proiect „Implementarea unor măsuri de îmbunătățire a relației cetățeanului cu administrația publică municipala Calafat”

Anunț finalizare proiect „Implementarea unor masuri de imbunatatire a relatiei cetateanului cu administratia publica municipala Calafat”

Cod My SMIS 155173/Cod SIPOCA1229

În luna decembrie 2023 s-a finalizat proiectul „Implementarea unor masuri de imbunatatire a relatiei cetateanului cu administratia publica municipala Calafat” Cod My SMIS 155173/Cod SIPOCA1229, finanțat din Fondul Social European prin POCA 2014-2020, Axa Prioritara 2. Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, respectiv OS.2.1. Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea si implementarea unei solutii informatice integrate / unei platforme integrate care va furniza digital fluxurile de lucru de baza din cadrul institutiei, in scopul eficientizarii procesarii documentelor, evitarii intreruperilor ce pot aparea in fluxurile informationale ale institutiei, reducand astfel intarzierile in procesul decizional cu impact asupra activitatilor operative si va asigura accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Calafat, din regiunea mai putin dezvoltata Sud-Vest Oltenia.

Proiectul este corelat cu obiectivul specific al apelului de proiecte POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate).

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 21 luni – respectiv de la 19.04.2022 până la 19.12.2023.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS 1 – Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 2023 – 2027 pentru Municipiul Calafat, cu scopul de a imbunatati procesul de planificare strategica si de a creste eficienta actiunilor administrative la nivelul Municipiului.

2. OS 2 – Dezvoltarea si implementarea unei solutii informatice integrate / unei platforme integrate de digitalizare a proceselor de administrare a informatiei si documentelor si simplificarea relatiei cu cetatenii, cu componenta de tip back-office, front-office, retrodigitalizarea documentelor din arhiva, ocerizarea arhivei electronice si integrarea datelor din punct de vedere informatic cu aplicatiile existente la nivelul Municipiului Calafat.

3. OS 3 – Imbunatatirea abilitatilor si cunostintelor unui numar de 60 persoane, din diferite niveluri ierarhice, din cadrul Municipiului Calafat in domeniul utilizarii solutiei informatice / platformei integrate de solutii dezvoltata prin proiect si totodata imbunatatirea competentelor profesionale pe teme specifice institutiei (ex. planificare strategica, planificare bugetara, politici locale, etc.).

Rezultatele proiectului atinse in perioada de referinta:

Rezultat de program R1 – Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung, atins prin Rezultatul de proiect 1 :

– a fost realizata Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru un nou orizont de timp 2023 – 2027;

Rezultat de program R3 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate, atins prin Rezultatul de proiect 2:

– a fost realizat un sistem informatic/platforma integrata de digitalizare a proceselor de administrare a informatiei si documentelor si simplificarea relatiei cu cetatenii, cu componenta de tip back-office, front-office precum si integrarea datelor din punct de vedere informatic cu aplicatiile existente, inclusiv Planul Strategic Institutional ;

Rezultat de program R3 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate, atins prin Rezultatul de proiect 3:

– retrodigitalizarea si ocerizarea a peste 4000 de unitati arhivistice;

Rezultat de program R5 – Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite, in vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific, atins prin Rezultatul de proiect 4:

– 60 persoane din cadrul institutiei, instruite in ceea ce priveste utilizarea solutiilor informatice implementate in cadrul proiectului si instruite si certificate pe teme specifice administratiei publice locale, de interes.

Beneficiar: Municipiul Calafat

Valoare totala proiect: 3.275.045,78 lei, din care :

Fondul Social European: 2.783.788,92 lei;

Buget de Stat: 425.755,94 lei;

Buget Local: 65.500,92 lei.

Date de contact:

Persoana de contact:

Manager proiect – Ionita Stoicescu Raluca Alina

Tel/fax/email: 0040251231424/0040251232884/[email protected]