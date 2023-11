Anunţ finalizare proiect: „DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC N.S.A. DELCOS CONSULTING SRL”

SC N.S.A. DELCOS CONSULTING SRL, cod de identificare fiscala 31618789, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J25/159/10.05.2013, cu sediul in mun. Drobeta – Turnu Severin, str. Nicolae Grigorescu, nr. 12A, judet Mehedinti, anunta finalizarea proiectului cod RUE 847, intitulat „DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC N.S.A. DELCOS CONSULTING SRL” co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, in baza Contractului de finantare incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020, in data de 14.11.2023.

Valoarea totala a proiectului: Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 1.643.439,98 lei, din care suma finantarii primite prin Programul Operational Competitivitate este de 945.762,75 lei, echivalenta cu 75 % din valoarea eligibila aprobata.

Rezultatele prevazute, care reies din obiectivele specifice sunt:

• Dezvoltarea/modernizarea activitatii intreprinderii si implementarea unor masuri de protectia mediului prin realizarea unei investiții în conformitate cu prevederile Anexei I din REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2139 AL COMISIEI din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European

• asigurarea unui management al proiectului performant: consultanta, informare si publicitate, audit

• Dotarea cu masina de cantuit, fierastrau industrial de taiat in pachet (centru de debitat in pachet) si kit fotovoltaic

• Cresterea productivitatii muncii cu minim 15%, in anul 3 de sustenabilitate a investitiei, fata de anul 2020

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – ajutor de stat.

Data începerii proiectului: 02.02.2023

Data finalizarii proiectului: 14.11.2023

Date de contact

Persoană de contact: Drinceanu Ion

E-mail: [email protected]

Telefon: 0760606010