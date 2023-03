Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului „Retehnologizarea bazei materiale a MARMOLUX SRL“

Societatea comerciala MARMOLUX S.R.L., identificata prin cod de identificare fiscală 15502064, numar de ordine in Registrul Comertului J16/829/2003, cu sediul în județul DOLJ, Aleea 1 ŞIMNIC 52, localitatea Craiova, cod poștal 200100, România, telefon 0740 178 940, poștă electronică [email protected], reprezentată legal prin ELENA BĂRDINICI, anunta inceperea derularii proiectului „ Retehnologizarea bazei materiale a MARMOLUX SRL”, cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, in baza Contractului de finantare 427/POC/411/AS incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate 2014-20, in data de 27.01.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 4.096.149,18 lei, din care suma finantarii primite prin Programul Operational Competitivitate este de 2.472.050,00 lei, echivalenta cu 75% din valoarea totala eligibila aprobata.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a companiei MAR-MOLUX SRL și diminuarea efectelor negative produse asupra Companiei de pandemia provocat de virusul SARS-CoV-2, respective COVID-19.

Rezultate asteptate:

1. Productivitatea muncii va crește cu cel putin 15% în anul 3 de sustenabilitate fata de anul 2020, implicit și valoarea serviciilor oferite de catre intreprindere catre diversi beneficiari

2. Calitatea serviciilor oferite clientilor va crește, mai mult, aceasta va putea fi menținută constantă la un nivel ridicat, fapt care va conduce la creşterea comenzilor, deci a vânzărilor;

3. Eficiența energetică a consumurilor de energie electrica va crește, respectiv costurile cu acestea vor scădea, bineinteles, intr-o stransa corelare cu scaderea emisiilor de gaze cu effect de sera;

4. Va creşte gradul de înnoire a activelor detinute de societatea MARMOLUX SRL, determinată de înnoirea utilajelor și tehnologiilor folosite în firmă, tehnologii de ultima generatie, crescând astfel adaptabilitatea la noile cerințe ce apar in mod continuu pe piață;

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact beneficiar:

Persoana de contact: ELENA BĂRDINICI

[email protected]

0740 178 940