Anunț începere proiect: „Dezvoltarea activității la SC CCE PROJECT CONSULTING SRL”

SC CCE PROJECT CONSULTING SRL, cod de identificare fiscala 36570711, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/1811/2016, cu sediul in sat Pielesti, comuna Pielesti, str. Magnolia, nr. 64, judet Dolj, deruleaza incepand cu data de 06.02.2023 proiectul cod RUE 918, intitulat „DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC CCE PROJECT CONSULTING SRL” co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, in baza Contractului de finantare incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020, in data de 06.02.2023.

Valoarea totala a proiectului: Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 2.272.063,43 lei, din care suma finantarii primite prin Programul Operational Competitivitate este de 1.318.711,50 lei, echivalenta cu 75 % din valoarea eligibila aprobata.

Rezultate prevăzute

Rezultatele prevazute, care reies din obiectivele specifice sunt:

• Dezvoltarea/modernizarea activitatii intreprinderii si implementarea unor masuri de protectia mediului prin realizarea unei investiții în conformitate cu prevederile Anexei I din REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2139 AL COMISIEI din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European

• asigurarea unui management al proiectului performant: consultanta, informare si publicitate, audit

• Dotarea cu buldoexcavator – 2 buc, miniexcavator 1 – 1 buc, miniexcavator 2 – 1 buc, incarcator electric – 1 buc

• Cresterea productivitatii muncii cu minim 15%, in anul 3 de sustenabilitate a investitiei, fata de anul 2020

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – ajutor de stat.

Date de contact

Persoană de contact: Enache Constantin – Catalin

E-mail: [email protected]

Telefon: 0747.425.627