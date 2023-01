Alegerea unei case de pariuri cu licenţă

Fie ca ne place sa recunoastem sau nu, majoritatea celor dintre noi obisnuiesc ca macar din cand in cand sa plaseze un bilet la pariuri sportive. Nu e nimic rau in a-ti incerca norocul, iar atat timp cat esti responsabil si nu te lasi dus de val, astfel incat jocurile de noroc sa devina o dependenta, atunci cel mai probabil nu vor exista probleme.

Cu toate acestea, exista anumite aspecte la care trebuie sa fii atent atunci cand plasezi pariuri sportive. Iar unul dintre ele este si alegerea casei de pariuri.

Atunci cand alegi casa de pariuri, nu ar trebui sa te rezumi la a-ti dori sa ai parte de un bonus case de pariuri la inregistrare…si atat. Iar asta deoarece exista numeroase alte aspecte pe care trebuie sa le urmaresti numaidecat si despre ele ne propunem sa vorbim si noi in acest articol.

Licenta – criteriul numarul 1

Asa cum spunea, sunt numeroase aspecte de care te poti lega atunci cand alegi o casa de pariuri, insa de departe cel mai important criteriu este licenta.

Pentru a putea functiona in mod legal in Romania, o casa de pariuri trebuie sa obtina licenta de functionare. ONJN este institutia care ofera astfel de licente, iar pentru ca o agentie sa poata primi una, trebuie sa respecte o anumita serie de cerinte. Printre cele mai importante cerinte sunt:

Platforma disponibila in limba romana;

Oferta orientate catre interesele jucatorilor romani;

Tranzactii disponibile in RON.

Sunt trei conditii aparent banale, dar foarte importante in ceea ce priveste utilizarea unei casei de pariuri online, de exemplu. Pentru un utilizator roman este important sa aiba parte de aceste conditii standard, care va contribui la o experienta de utilizare mai buna.

Mai mult decat atat, odata ce alegi o casa de pariuri licentiata la ONJN, si intampini apoi anumite probleme sau neintelegeri, poti apela oricand la ONJN pentru solutionarea acestora. Iar acesta este poate cel mai mare avantaj al alegerii unei agentii de pariuri licentiate la ONJN.

Licenta de la ONJN reprezinta o garantie a legalitatii

Pe site-ul oficial al celor de la ONJN vei gasi o lista cu site-urile si agentiile de pariuri care nu au licenta de functionare. Un detaliu foarte important pe care trebuie sa il ai in vedere numaidecat este faptul ca acestea sunt ilegale, iar daca vei alege sa joci la o astfel de casa de pariuri aflata pe lista neagra, atunci vei intra in ilegalitate. Sigur nu iti doresti asta.

Sunt o multime de case de pariuri cu licenta de la ONJN asa ca nu exista nici un motiv pentru care ti-ai putea dori sa plasezi pariuri sportive la o agentie fara licenta.

In plus, stii bine ca banii obtinuti din pariuri sportive sunt impozitabili. Se platesc taxe pentru veniturile obtinute din pariuri, iar redirectionarea banilor catre stat pica in datoria caselor de pariuri. Drept urmare, este necesara o relatie cu institutiile statului, ceea ce nu poate exista in cazul unei case de pariuri fara licenta.

Care sunt beneficiile alegerii unei case de pariuri cu licenta?

Dupa cum bine spuneam si mai sus, avantajele alegerii unei case de pariuri cu licenta la ONJN sunt multe. Dar care sunt cele mai importante motive pentru care ar trebui sa iti impui alegerea unei case de pariuri licentiate?

Ei bine, inainte de toate vei avea parte de liniste si siguranta, deoarece vei sti ca nimic rau nu ti se poate intampla. Respecti legea si nu te poti trezi cu surprize, iar asta este minunat.

Mai mult decat atat, un alt motiv pentru a opta pentru o casa de pariuri cu licenta ONJN este confortul si conditiile excelente de care vei avea parte. Casele de pariuri pot fi trase la raspundere de catre o institutie importanta, iar asta le obliga sa nu comita abuzuri si totodata sa isi trateze clientii cat mai bine.

Acesta poate fi un alt motiv pentru care adesea primesti un bonus case de pariuri, drept urmare daca iubesti bonusurile la pariuri, atunci ar trebui sa folosesti licenta ONJN pe post de criteriu pentru alegerea casei de pariuri.

Cum stii daca o casa de pariuri are licenta, sau nu?

Daca te-am convins ca licenta ONJN reprezinta un aspect important si vrei ca urmatoarea casa de pariuri la care sa joci sa fie una cu licenta, te intrebi probabil cum poti verifica daca o agentie are sau nu o astfel de licenta. Ei bine, aceasta este prezentata de regula pe site-ul agentiei de pariuri.

Vei gasi detalii despre licenta de la ONJN pe site-ul casei de pariuri care te intereseaza, asa ca nu iti ramane decat sa cauti aceste informatii iar daca nu exista, atunci poate ca ar trebui sa cauti o alta casa de pariuri.

Concluzii

Concluzia nu poate fi alta decat faptul ca licenta ONJN reprezinta de departe unul dintre cele mai importante criterii pe care orice parior ar trebui sa il foloseasca ori de cate ori cauta o noua agentie de pariuri pe care sa o incerce.

Reprezinta un detaliu care garanteaza apoi conditii optime de pariere, o experienta de utilizare a platformei fara probleme si mai ales o oferta excelenta pentru pariorii romani. Drept urmare, de ce sa nu te folosesti si tu de acest detaliu atunci cand cauti o platforma?

Alege o casa de pariuri cu licenta si sigur nu vei regreta ci dimpotriva, vei concluziona imediat ca a fost o alegere buna.