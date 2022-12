Comunicat de presă

Data: DECEMBRIE 2022

Anunt finalizare implementare proiect, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj

Titlu proiectului: „Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea eficientă a energiei pentru sediul Poliţiei oraşului Filiaşi şi Secţia 15 Poliţie Rurală Filiaşi”.

Numele Beneficiarului: Inspectoratul de Poliție Județean Dolj.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficientei energetice pentru Sediul Politiei Oraș Filiași și Secția 15 Poliție Rurală Filiași, județul Dolj prin reabilitarea termică și modernizarea instalațiilor aferente obiectivului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Reducerea consumului anual specific de energie al imobilului cu cel puțin 60% kwh/m2/an, si optimizarea sistemelor de iluminat.

– Scăderea indicelui de emisii echivalente de CO2 necesar funcționării imobilului pana la 15 kg CO2/m2/an si introducerea utilizării de surse regenerabile de energie, in vederea completării necesarului de energie a clădirii si reducerea consumurilor de energie obținute din combustibili fosili.

– Refacerea instalațiilor electrice, termice, climatizare și producere a apei calde menajere.

Rezultatele proiectului :

1)Consumul anual de energie primară este de 54393,79kWh/an după implementarea proiectului.

2)Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) atinge la finele implementarii proiectului o valoare de app. 9.37;

3)Consumul anual specific de energie primara utilizănd surse regenerabile de energie este de app 17.70 kWh/m2an.

Valoare toatala a proiectului: 3.749.022,68 lei.

Finantarea nerambursabila 2.561.756,97 lei, din care contributie FEDR 2.561.756,97 lei.

Data inceperii proiect: 01.03.2018.

Data finalizare proiect: 31.12.2022.

Codul MySMIS: 124196.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj anunta finalizarea etapei de implementare a proiectului cu titlul “ Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea eficientă a energiei pentru sediul Poliţiei oraşului Filiaşi şi Secţia 15 Poliţie Rurală Filiaşi”, proiect derulat in Orasul Filiasi, str. Racoteanu, nr. 190A, judetul Dolj, in baza Contractului de finantare 5192/23.03.2020

Impactul proiectului: gestionarea inteligentă a energiei, reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum, protejarea mediului prin reducerea emisiilor de seră, îmbunătățirea condițiilor de lucru ale angajaților I.P.J. Dolj-Poliția orașului Filiași și Secția 15 Poliție Rurală Filiași, îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior.

Mai multe informatii privind proiectul “ Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea eficientă a energiei pentru sediul Poliţiei oraşului Filiaşi şi Secţia 15 Poliţie Rurală Filiaşi”, puteti obtine de la sediul firmei situat in:

Date de contact beneficiar: Inspectoratul de Poliție Județean Dolj

Adresa: Municipiul Craiova, strada Vulturi nr. 19, județ Dolj

Telefon: 0251.407.500, E-mail: [email protected]