La Telekom Mobile, CÂT VEZI, ATÂT PLĂTEŞTI, cu o singură condiţie: NELIMITAT se referă doar la beneficii, nu şi la preţ

A venit vara si clientii noilor abonamente „NELIMITAT” de la Telekom Mobile pot face planuri pentru a se bucura de comunicare si libertate fara limite in vacanta, fara grija roamingului cand calatoresc. Noile planuri tarifare ofera acces de la bun început la serviciul de roaming în Spațiul Economic European (SEE), fara a fi necesara nicio cerere sau activare speciala.

Daca ai unul dintre noile abonamente NELIMITAT, disponibile incepand de la 7 euro/luna, esti liber sa vorbesti nelimitat in roaming si sa trimiti SMS nelimitate, fara sa platesti nimic in plus, si ai si trafic de internet inclus, care variaza între 4,7 GB și 12 GB, în funcție de planul tarifar ales, fără costuri suplimentare pentru serviciul de roaming.

Deci cu abonamentul tau din tara, te poti bucura de libertate de comunicare atat in tara, cat si afara, oricand calatoresti in SEE, fara grija costurilor si fara surprize neplacute la factura.

Aceste beneficii sunt aplicabile numai în țările Spațiului Economic European (SEE), conform politicii de utilizare a serviciilor de roaming din contract.

Mai mult decat atat, daca vrei sa te bucuri de vară si de vacanta cu un telefon nou, Telekom Mobile a pregătit cele mai HOT oferte cu beneficii nationale nelimitate (minute, SMS, internet, toate nelimitate), acces roaming SEE inclus, dar si smartphone-uri de top, fie incluse (Samsung Galaxy A22 5G inclus în abonamentul Nelimitat 14, la 14 euro/lună, sau Samsung Galaxy A33 5G inclus în planul tarifar Nelimitat 18, la 18 euro/lună), fie disponibile în rate la preţuri speciale împreună cu noile abonamente.

ar daca doresti sa ai mereu cu tine conectivitate WiFi, in călătoriile tale prin țară, Telekom iti oferă soluția WiFi portabilă WiFi Nelimitat, fără fire în plus și fără lucrări de instalare, la doar 7 euro/lună. Cea mai bună soluție pentru excursii la munte sau la mare, pentru casa de vacanță de la țară, pentru camping sau pentru afaceri sezoniere HoReCa, Nelimitat WiFi oferă conectivitatea necesară pentru orice tabletă, laptop, smart TV sau smartphone, prin simpla conectare la reţeaua electrică a unui router WiFi.

Iar pentru un plus de divertisment estival, daca vrei sa vezi tot conținutul de pe mobil pe ecranul unui televizor obisnuit, transformandu-l intr-un smart TV, Telekom Mobile oferă Google Chromecast 3 inclus pentru orice abonament NELIMITAT începând de la 9 euro/lună. Il poti folosi acasa sau il poti lua cu tine in vacanta, la hotel sau pensiune, si poti vedea pe televizor tot ce vezi si pe telefonul tau.

Toate ofertele menționate mai sus, fie că este vorba despre noile planuri tarifare mobile NELIMITAT sau despre serviciul WiFi Nelimitat, sunt disponibile atât pentru clienții existenți care își prelungesc contractul, cât și pentru noii clienți, fie ei clienti persoane fizice sau business.

In acelasi timp, Telekom Mobile recompensează clienții fideli cu o ofertă exclusivă dedicată, cu ajutorul careia ii pot „nelimita” si pe tot cei dragi din familie. Daca doresc sa cumpere inca un abonament NELIMITAT pentru sora, frate, sotie, sot, mama sau tata, clientii persoane fizice se bucura de Oferta de Loialitate, care le aduce extra beneficii la achizitionarea unui abonament suplimentar din noul portofoliu NELIMITAT: 1 euro reducere pentru fiecare abonament nou, sau cea mai bună ofertă de portare dacă aleg o ofertă cu smartphone inclus, de care beneficiaza chiar și daca nu porteaza vreun număr.