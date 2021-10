Parintii sunt responsabili de buna crestere a copiilor care inca se afla la o varsta frageda, cand inca nu sunt pregatiti sa aiba grija singuri de ei insisi. Intrucat specialistii de la Expert-Saltele.ro stiu cat de important este pentru mame si tati sa stie ca puii lor au un somn linistit, au pregatit o lista cu cele mai importante detalii pe care parintii trebuie sa le ia in considerare atunci cand cauta saltelele ideale pentru copii.

In prima parte a vietii, somnul joaca un rol extrem de important pentru o buna dezvoltare psihica si fizica a copiilor, motiv pentru care consumatorii trebuie sa ia foarte in serios cautarea celor mai bune saltele, sa isi aloce suficient timp pentru acest lucru si sa inteleaga ca nu este momentul sa faca economii.

Saltele de cocos, ideale pentru bebelusi si copii

Create special pentru cei mici, saltelele de cocos sunt relativ noi pe piata, insa au reusit sa ajunga intr-un timp scurt in topul preferintelor parintilor. Acestea sunt fabricate cu ajutorul tehnologiilor de ultima generatie si au in componenta lor unul sau mai multe straturi de fibra de cocos, precum si straturi aditionale, care au rolul de amortizoare externe.

Stratul de fibra de cocos poate fi diferit din punct de vedere al grosimii. Din acest punct de vedere saltelele se aleg in functie de ceea ce considera parintii ca ar fi potrivit pentru copiii lor. Principalul avantaj al acestor saltele este acela ca nu se deformeaza in timp, ramanand la fel de ferme si calitative ca in prima zi!

Saltele bine tratate

Un alt detaliu la care parintii trebuie sa fie atenti inainte de a cumpara o saltea de cocos este referitor la modul in care aceasta a fost tratata. Pentru ca bebelusii si copiii nu au inca sistemul imunitar bine dezvoltat, fiind extrem de sensibili, nu trebuie sa fie expusi la factori care ar putea sa le dauneze. De aceea, saltelele pe care dorm trebuie sa fie neaparat tratate cu solutii ecologice. Ca o masura de prevenire, parintii pot intoarce salteaua din cand in cand de pe o parte pe cealalta.

Partile laterale

Specialistii le recomanda parintilor sa se asigure ca partile laterale ale saltelelor de cocos sunt intotdeauna bine captusite cu un strat relativ subtire de latex, peste care s-a pus ulterior un strat de poliuretan. De ce? Este vorba despre o masura care sporeste nivelul de confort al saltelei si, in acelasi timp ajuta la o aerisire mai buna a fibrelor de cocos. Practic, bebelusii si copiii vor avea parte de un somn si linistit!

Dimensiuni

Cu trupul micut, in plina dezvoltare, copiii nu au nevoie de paturi foarte mari, ci dimpotriva. De aceea, parintii trebuie sa le cumpere saltele de 60×120 sau de 70 x 100 de centimetri, in functie de varsta. Important este ca per ansamblu, saltelele sa fie cu cel putin 15-20 de centimetri mai mari fata de inaltimea copiilor si, in acelasi timp, sa fie compatibile cu cadrul patului. Cat despre grosimea saltelelor, cele de 7-13 centimetri sunt suficiente.

Fermitatea

Fermitatea este un element care conteaza la fel de mult precum in cazul saltelelor pentru adulti. Parintii trebuie sa stie ca saltelele pentru copii nu trebuie sa fie niciodata nici prea moi, nici prea rigide. De ce? Saltele moi nu fac decat sa sporeasca in mod considerabil riscurile de sufocare, iar cele rigide pot impiedica bebelusii sa respire in mod corespunzator. Asadar, nivelul de fermitate trebuie sa fie intotdeauna mediu.

Per total, parintii trebuie sa fie mereu cu bagare de seama atunci cand aleg salteaua pentru copiii lor. Secretul este sa fie suficient de rabdatori, sa cunoasca detaliile mentionate anterior si sa fie dispusi sa investeasca suma necesara pentru a oferi celor mici un somn de calitate, dar si ocazia de a se dezvolta corect din punct de vedere fizic.

Din fericire, gama de saltele din cocos este una foarte variata, parintii putand cumpara modelele potrivite mai ales din mediul online, pentru ca oferta este cu mult mai cuprinzatoare in comparatie cu mediul fizic.