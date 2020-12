Comunicat de presă – “Construire pensiune turistica, amenajari exterioare si imprejmuire”

AL INTELIGENT DATA SRL a incheiat contractul de finantare nr. 249 din 07.08.2017, cod SMIS 102149, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar, fiind beneficiar al proiectului “Construire pensiune turistica, amenajari exterioare si imprejmuire”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general proiectului il reprezinta dezvoltarea durabila a societatii AL INTELIGENT DATA S.R.L., prin diversificarea serviciilor oferite intr-un domeniu nou, competitiv – turismul, imbunatatirea continua a bazei materiale detinute, cresterea competitivitatii resurselor umane si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing. Pentru atingerea acestui obiectiv, beneficiarul si-a stabilit obiective specifice clare: imbunatatirea bazei materiale, crearea unui colectiv de profesionisti si organizarea de actiuni de promovarea a proiectului si a rezultatelor acestuia.

Rezultatele proiectului: baza materiala imbunatatita, prin construire si dotare pensiune turistica, semnarea a 5 contracte de munca (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata), precum si materialele de informare si publicitate realizate si difuzate catre public.

Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investitiilor are ca impact dezvoltarea turismului si a economiei la nivelul orasului Baile Olanesti si regiunii Sud-Vest Oltenia, in acord cu standardele europene si cu cerintele dezvoltarii durabile, cresterea calitatii serviciilor oferite si crearea de noi locuri de munca.

Locul de implementare: Str. Pleasa nr. 17, oras Baile Olanesti, jud. Valcea, Regiunea Sud Vest Oltenia, Romania.

Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): valoare totală 1.165.361,97 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile 827.405,33 lei, respectiv valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 703.294,53 lei si valoarea eligibila nerambursabila din BS: 124.110,80 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.09.2015 – 31.12.2020

AL INTELIGENT DATA S.R.L.

Date de contact:

Tabacaru Vasile-Viorel, Administrator

Telefon: 0733077397

E-mail: [email protected]