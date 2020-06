CJ Dolj, investiţii masive în infrastructura de transport

Consiliul Județean Dolj va investi masiv în acest an în infrastructura de transport a judeţului. Peste 130 de milioane de euro vor fi „pompate“ în 2020 în modernizarea rețelei de drumuri județene şi în dezvoltarea Aeroportului Internațional Craiova, aflat în subordinea instituției.

Vorbim aici de aproape 210 kilometri de drumuri (o cincime din reţeaua gestionată de CJ Dolj) şi de lucrările de extindere a terminalelor de plecări şi sosiri de la aeroport. Majoritatea proiectelor de infrastructură rutieră pe care Consiliul Judeţean le va iniția în acest an se vor derula cu finanțare nerambursabilă asigurată din fonduri ale Uniunii Europene.

Cel mai important demers vizează modernizarea celui mai lung drum din judeţ, DJ 561A Giurgița – Băilești – Moțăței – Plenița – limita județului Mehedinți. Acesta măsoară aproximativ 70 de kilometri şi conectează şapte localități, cu o populație totală de 43.831 de persoane. Investiția este susținută prin două proiecte cu finanțare europeană, cu o valoare cumulată de 47,8 milioane de euro, implementate printr-un apel al Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 dedicat Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. Licitațiile pentru atribuirea contractelor de modernizare a celor două tronsoane din drumul județean 561A sunt pe ultima sută de metri, existând cinci oferte pentru primul sector și patru pentru cel de-al doilea.

Cine lucrează la drumul Craiova – Cetate

O altă investiție majoră derulată de CJ Dolj a demarat deja. Este vorba de modernizarea DJ 552 Craiova – Cetate, al treilea drum județean ca lungime din Dolj (67,5 km), care asigură legătura Craiovei cu şapte comune şi deserveşte un areal cu 327.013 persoane. Proiectul, cu o valoare totală de 49,3 milioane de euro, se derulează în cadrul POR 2014-2020, lucrările de modernizare urmând să fie executate de asocierea Domarcons SRL – Erpia SA, la primul tronson (km 4+200 – km 31+850), şi de Strade Bauunternehmung SRL – Condor Păduraru SRL – Hydrostroy AD, la cel de-al doilea tronson (km 31+850 – km 71+771).

Termenul prevăzut pentru realizarea lucrărilor este de 14 luni, în ambele cazuri. Un proiect similar, cu aceeași sursă de finanțare și cu o valoare de peste 5 milioane de euro, vizează modernizarea ultimului tronson al DJ 561B Segarcea – Zăval, cel între localitățile Padea şi Segarcea (12 kilometri).

Continuă în forţă lucrările demarate anul trecut

Alături de aceste investiții, Consiliul Județean Dolj are în derulare alte cinci demersuri privind infrastructura rutieră, majoritatea finanțate din fonduri nerambursabile. Lucrările au demarat încă de anul trecut şi vor continua în forţă în 2020. Pentru trei dintre aceste proiecte, susținerea financiară este asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II.

Este vorba de: modernizarea DJ 542 limita județului Olt – Amărăștii de Sus – Amărăștii de Jos – Dăbuleni (27,56 km), contract de lucrări în valoare de peste 10 milioane de euro; reabilitarea a opt kilometri din DJ 643D Bulzești – Înfrățirea – Frățila – limita județului Vâlcea, contract de 6,2 milioane de euro (în condițiile în care celălalt tronson, măsurând tot opt kilometri, a fost deja reabilitat); modernizarea a 4,8 kilometri din DJ 606C Sârsca – Secu – Argetoaia – limita județului Mehedinți (contract de 2,4 milioane de euro). Acest ultim segment de drum este parte a circuitului care asigură accesul la monumentele istorice de interes național Cula Cernăteștilor şi Cula Izvoranu-Geblescu, aflate în curs de consolidare, restaurare și dotare, prin două proiecte pentru care CJ Dolj a obținut finanțare europeană.

Tot la capitolul drumuri, Consiliul Județean mai are în derulare lucrările de modernizare a drumului comunal 120 Țiu – Gogoșu, pe o distanță de 2,6 kilometri, în cadrul unui contract de aproximativ un milion de euro. Drumul a fost preluat în administrare de la comunele Cernătești și Gogoșu, în vederea facilitării accesului la obiectivele istorice mai sus amintite. În fine, în acest an continuă şi lucrările de modernizare a drumului județean 652A Cârcea – DN 65, cu o lungime de 6,2 kilometri. Contractul are o valoare de 3,5 milioane de euro, finanțarea fiind obținută prin Programul Interreg V-A România – Bulgaria.

Cosmin Vasile: Este anul marilor investiţii în infrastructura de transport

Pentru Consiliul Judeţean Dolj, 2020 este anul marilor investiţii în infrastructură, după cum a precizat vicepreşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.

„Încă de la concepţia bugetului pentru acest an ne-am propus să alocăm cea mai mare parte din sumele pentru investiţii în proiectele de infrastructură, pentru cofinanţarea proiectelor cu fonduri europene, depunerea altora noi şi continuarea lucrărilor începute anii trecuţi. În 2020 vor fi modernizate şi reabilitate peste 200 de kilometri de drumuri, investiţiile din fonduri europene ridicându-se la peste 130 de milioane de euro. Am reuşit să semnăm contractul de lucrări pentru drumul Craiova – Cetate, pentru ambele loturi, un proiect în valoare de 49 de milioane de euro pe care îl aşteptam de mult.

Am şi dat ordinul de începere a lucrărilor la acest drum care va trece prin şapte localităţi. Vorbim de lucrări complexe, cum ar fi reabilitarea podului de peste Jiu, consolidarea dealului de la Bucovăţ, de lucrări de noutate în peisajul infrastructurii noastre, cum ar fi treceri de pietoni semnalizate cu indicatoare pe led. Este un proiect pe care îl considerăm cel mai important al Consiliului Judeţean Dolj pe infrastructura rutieră, în acest mandat“, a spus Cosmin Vasile.

Ce drumuri ar urma la rând pentru modernizarea cu fonduri europene

Cosmin Vasile, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dolj

„Concomitent, am continuat şi cu celălalt proiect la fel de important, modernizarea drumului Giurgiţa – Băileşti – Pleniţa – limita cu judeţul Mehedinţi. Un drum de aproape 70 km, a cărui finanţare am obţinut-o prin SUERD, un program pe care CJ Dolj l-a accesat. Şi acest drum a fost împărţit în două loturi şi sperăm ca în această lună să semnăm contractele de lucrări, pentru că licitaţiile sunt avansate. Aici am reuşit să atragem peste 47 de milioane de euro din fonduri europene, fără de care nu am fi putut să demarăm lucrările. Sunt proiecte care depăşesc 100 de milioane de euro, bani investiţi doar anul acesta, un an dificil din punct de vedere economic“, a adăugat vicepreşedintele CJ Dolj.

Cosmin Vasile a amintit şi de fondurile europene obţinute pentru drumul Segarcea – Padea, ultimul tronson al DJ 561B Segarcea – Zăval, care va intra în modernizare.

„Nu ne oprim însă aici cu proiectele privind infrastructura rutieră. Avem şi alte drumuri în pregătire pentru perioada următoare de finanţare, cum ar fi Craiova – Breasta – Argetoaia, Vârvor – Catane şi Perişor – Cioroiaşi. Sunt drumuri judeţene aflate în stadiul de proiectare, ca să le avem pregătite când se deschid noile axe de finanţare“, a conchis Cosmin Vasile, vicepreşedinte CJ Dolj.

Cifrele investiţiilor CJ Dolj în infrastructura de transport

În programul de investiții al Consiliului Judeţean Dolj pentru anul 2020 au fost cuprinse aproximativ 30 de proiecte mari, a căror valoare totală depășește 243 de milioane de euro. Din aceşti bani, 217 milioane de euro reprezintă valoarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, fie din fonduri europene, fie prin PNDL II. Din programul de investiții pentru 2020, cea mai mare sumă este destinată infrastructurii de transport (peste 86 de milioane de euro). Ea vizează 15 obiective de investiţii.

Iată principalele obiective de investiții în infrastructura de transport derulate de CJ Dolj: