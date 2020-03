Infrastructura de transport, prioritatea din 2020 a CJ Dolj

Anul 2020 va fi unul al investițiilor masive în infrastructura de transport a județului Dolj. Consiliului Județean (CJ) Dolj și-a propus să abordeze peste 300 de kilometri de drumuri județene, fie că este vorba de proiectare sau de executarea lucrărilor de modernizare.

Printre drumurile importante din județ care vor intra în reabilitare anul acesta se află și DJ 552 Craiova – Cetate și DJ 561A Giurgița – Plenița – limita cu județul Mehedinți, cele mai lungi artere de circulație din Dolj.

„Așa cum am enunțat în mod frecvent, prioritatea actuală a instituției noastre o constituie infrastructura de transport. Un aspect care se reflectă și în programul de investiții pentru 2020, din care cea mai mare sumă, reprezentând peste 80 la sută din total, este dedicată acestui domeniu strategic“, a afirmat președintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

Infrastructura de transport. Vor demara lucrările la cele mai importante drumuri

Acesta a și anunțat, de altfel, că în 2020 vor demara lucrările la mai multe drumuri județene, începând cu DJ 552 Craiova – Mofleni – Bucovăț – Terpezița – Sălcuța – Vîrtop – Caraula – Unirea – Cetate (67 km).

„O spun cu toată forța că drumul acesta se va face. Am și semnat contractele cu CEZ și cu celelalte instituții pentru mutarea stâlpilor și pentru rezolvarea tuturor celorlalte aspecte, astfel încât să fim pregătiți să începem modernizarea imediat ce vom avea desemnați constructorii pentru cele două tronsoane. Va fi o adevărată magistrală în rețeaua rutieră județeană, care numără 46 de drumuri, cu trotuare, cu parcări, cu stații de autobuz“, a mai spus Ion Prioteasa.

„Principalul nostru obiectiv în acest an este infrastructura. Nu am avut niciodată atâtea sume alocate pentru drumuri, cum avem acum. Vom aborda circa 30 de proiecte mari și sperăm să investim cel puțin 100 de milioane de euro în 2020. Așadar, cred că suntem în continuare unul dintre cei mai importanți investitori din județul Dolj și în acest an“, a adăugat președintele CJ Dolj.

15 obiective de investiții majore în domeniul transporturilor

Consiliul Județean Dolj anunță 15 investiții majore în domeniul transporturilor, care vor fi finanțate în acest an, cele mai ample vizând infrastructura rutieră.

Numai proiectul de modernizare a DJ 552 Craiova – Cetate are o valoare totală de 49,4 milioane de euro (licitația pentru atribuirea contractelor de lucrări apropiindu-se de finalizare). Asta în timp ce contractele de finanțare europeană pentru cele două sectoare ale DJ 561A Giurgița – Plenița – limita cu județul Mehedinți (70 km) însumează 47,8 milioane de euro. Aici, ofertele au intrat în etapa de evaluare.

Drumul Craiova – Cetate va fi modernizat cu 50 de milioane de euro. Lucrările au fost împărţite în două loturi

„Ne bucură faptul că există interes din partea firmelor pentru ambele tronsoane ale DJ 561A, cel mai lung drum județean din Dolj. Iată că aici putem vorbi despre cinci ofertanți pentru primul dintre contractele de modernizare și de patru în cazul celuilalt. Avem, așadar, motive să sperăm că vor fi desemnați constructorii cât mai curând și că vom putea lansa în lucru una dintre cele mai ambițioase investiții ale Consiliului Județean Dolj în domeniul infrastructurii rutiere“, a precizat Ion Prioteasa.

Ce alte drumuri importante din Dolj sunt pe lista de investiții

Președintele CJ Dolj a amintit și de alte drumuri importante de pe lista de investiții: un tronson cu lungimea de 8 kilometri din DJ 643D Bulzești – limita cu județul Vâlcea, cu o finanțare de 8,2 milioane de euro obținută prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II; DJ 542 Dăbuleni – Amărăștii de Sus – limita cu județul Olt (27 km), proiect în valoare de 17 milioane de euro, derulat tot prin PNDL II.

„Acestora li se adaugă, cu finanțare din fonduri europene, DJ 561B Segarcea – Zăval, o investiție pe care o continuăm, pentru că drumul a fost deja finalizat între Zăval și Horezu Poenari. Ne ocupăm în prezent de lucrările de modernizare până la Padea și avem în precontractare proiectul pentru ultimul tronson, de la Padea până la Segarcea, inițiative cu o valoare cumulată de 13,6 milioane de euro, pentru cele două sectoare de drum care au o lungime totală de aproape 25 de kilometri“, a spus Prioteasa.

Infrastructura de transport, dezvoltată cu fonduri europene

În plus, lucrările sunt în desfășurare și la DJ 652A, care conectează Cârcea cu zona Aeroportului Internațional Craiova. Proiectul are o valoare de 5,2 milioane de euro, iar drumul va fi realizat în acest an.

„Trebuie să avem în vedere faptul că, potrivit bugetului pentru 2020, în afara sumelor aferente proiectelor finanțate din fonduri ale UE și din PNDL, Consiliul Județean ar fi avut la dispoziție mai puțin de 7 milioane de euro pentru investiții. Ritm în care, chiar dacă direcționam toți acești bani doar către DJ 561A, spre exemplu, abia am fi reușit să-l finalizăm în 7 ani.

Astfel se explică faptul că, într-un an care altminteri stă sub semnul austerității, noi reușim să avem pentru capitolul prioritar al transporturilor cea mai consistentă alocare din ultima perioadă, cu 15 obiective de investiții, pentru realizarea cărora sunt prevăzute peste 86 de milioane de euro“, a conchis președintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.