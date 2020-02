Cum se împart banii din bugetul judeţului Dolj în 2020

Bugetul judeţului Dolj pe anul 2020 va fi supus la vot, joi, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean (CJ), alături de bugetele instituţiilor din subordine.

Potrivit proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi, bugetul propriu al Doljului în acest an va avea o valoare totală de 660.122.000 de lei. Suma prevăzută va fi cheltuită în totalitate, banii fiind deja împărţiţi pe capitole de cheltuieli. Cei mai mulţi bani sunt la capitolul „Transporturi“ – 336.093.000 de lei, urmat de „Asigurări şi asistenţă socială“ – 127.809.000 de lei.

Alte sume importante au fost repartizate la capitolele „Cultură, recreere şi religie“ – 51.010.000 de lei, „Protecția mediului“ – 33.655.000 de lei, „Sănătate“ – 21.879.000 de lei, „Învăţământ“ – 20.292.000 de lei sau „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“ – 10.690.000 de lei.

Revenind la venituri, sumele estimate a se încasa în anul 2020 la bugetul Consiliului Judeţean Dolj sunt în valoare de 7.040.000 de lei. Din aceşti bani, 7.030.000 de lei reprezintă efectiv veniturile proprii ale CJ, provenite în special din chirii şi concesiuni, impozitul pe mijloace de transport deţinute de persoane fizice şi juridice sau ale venituri din proprietate.

În acest an mai sunt estimate încasări de 350.000 de lei, din rate şi din apartamentele vândute. La venituri intră şi sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată primite de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Dolj, în valoare de 45.652.000 de lei. De asemenea, pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile se vor încasa în 2020 cereri de rambursare în valoare de 278.240.000 de lei.

Unde se duc banii din bugetul judeţului Dolj

Conform proiectului de hotărâre privind bugetul, suma de 40.034.000 de lei, din excedentul anului 2019, va fi alocată în 2020 pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului – 8.236.000 de lei şi pentru alte cheltuieli de dezvoltare – 31.798.000 de lei. Tot în acest an, CJ Dolj va aloca suma de 7.448.000 de lei pentru rambursarea unor credite şi a unor împrumuturi contractate din Trezoreria statului.

Pentru finanţarea investiţiilor la două spitale din subordine, Consiliul Judeţean va aloca 6.016.000 lei. Grosul sumei, adică 5.866.000 de lei, va ajunge la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova pentru dotarea cu echipamente a Clinicii de Cardiologie Intervenţională. Restul de 150.000 de lei au fost prevăzuţi pentru o instalaţie de alarmare în caz de incendiu la Spitalul Leamna. Tot la acest capitol mai apar alţi 2,5 milioane de lei pentru finanţarea reparațiilor curente la SJU.

În subordinea CJ Dolj intră şi unităţile de asistenţă medico-sociale din judeţ (Amărăştii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineşti, Pleniţa şi Sadova). Acestora le va fi alocată în 2020 suma de 9.026.000 de lei, conform standardului de cost/an, pentru cheltuieli curente.

Peste 10 milioane de lei ajung la Biblioteca Judeţeană

O sumă importantă va primi în 2020 şi Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman“. Este vorba de 10.773.000 de lei, din care 5.900.000 de lei reprezintă cheltuielile de personal, în timp ce 3.200.000 de lei vor fi cheltuielile cu bunuri şi servicii. Muzeul de Artă are alocaţi 2.280.000 de lei. Plus un milion de lei pentru împrejmuirea terenului (strada Romul şi parţial strada Unirii), realizare paviment în incinta muzeului, achiziții opere de artă etc.

Bugetul judeţului Dolj pe anul 2020 va fi supus la vot, joi, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa „U“ Craiova va avea la dispoziţie suma de 2.440.000 de lei. Din aceşti bani, cheltuielile curente sunt în sumă de 2.408.000 lei. Restul de 32.000 de lei sunt pentru achiziţionarea unui sistem de dedurizare a apei la Centrul Turistic pentru Agrement şi Sport şi a unui sistem antiefracţie. La rândul său, Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti“ va primi de la CJ suma de 1.240.000 de lei.

Bugetul judeţului Dolj. Stadionul Tineretului, lăsat deoparte de CJ

În bugetul judeţului Dolj pe anul 2020 apare şi stadionul Tineretului. CJ nu are însă un plan concret pentru a schimba soarta arenei de legendă a fotbalului craiovean, în proprietatea căreia a intrat după 16 ani de chinuri birocratice. Aşa că în buget au fost alocaţi doar 50.000 de lei, pentru „Proiectare amenajare zonă Stadionul Tineretului“. Cam atât în acest an.

În schimb, au fost alocaţi bani pentru Culele din judeţ, Casa „Dianu“ şi Centrul „Brâncuşi“. Pentru unele din aceste obiective s-a obţinut însă şi finanţare europeană. Aşadar, pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, suma totală alocată este de 11.590.000 de lei. Din aceşti bani, 90.000 de lei sunt pentru restaurarea şi consolidarea Culei Izvoranu – Geblescu, din comuna Brabova, iar 53.000 de lei pentru restaurarea Culei Cernăteştilor. De asemenea, suma de 960.000 de lei se va duce către lucrările de la Centrul Internaţional „Constantin Brâncuşi“.

Cei mai mulţi bani vor fi alocaţi pentru „Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa „Dianu““ – 10.477.000 de lei. Mai exact, pentru crearea unui Muzeu al Cărţii şi Exilului Românesc şi introducerea acestuia în circuitul turistic.

CJ Dolj va aloca pentru anul 2020 şi suma de 11.353.000 de lei, pentru plata personalului neclerical al cultelor: Ortodox, Romano-catolic, Greco-catolic, Creştin după Evanghelie, Adventist de Ziua a Şaptea şi Creştin Penticostal.

Aproape 25 de milioane de lei pentru Masterplanul de deşeuri

În acest an, va fi alocată suma de 24.971.000 de lei pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor, un proiect care se derulează cu fonduri europene. Tot în 2020, sunt prevăzuţi bani pentru Serviciul Public de Salubrizare al Județului Dolj, înființat prin hotărâre de CJ în 31 octombrie 2019. Acestuia îi vor fi alocaţi 6.636.000 de lei pentru cheltuieli curente, şi 910.000 lei pentru cheltuieli de capital (reparaţie capitală a sediului central, achiziționarea a două autoturisme etc.). Suma cea mai mare pentru cheltuielile de personal va fi alocată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj: 102.000.000 lei.

Bani mulţi pentru modernizarea drumurilor din judeţ

Capitolul „Transporturi“ are, însă, alocată cea mai mare sumă din 2020, peste 300 de milioane de lei. E drept însă că foarte mulţi din aceşti bani vin de la Uniunea Europeană, pentru diverse proiecte implementate de CJ Dolj privind modernizarea drumurilor judeţene. Astfel, pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN), suma alocată este de 232.280.000 de lei. Pe lângă aceştia, pentru lucrările de reparaţii şi de întreţinere drumuri judeţene s-au alocat în acest an 12 milioane de lei.

Bugetul judeţului Dolj pe anul 2020 va fi supus la vot, joi, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean

Revenind la drumurile modernizate cu fonduri UE, ar fi de amintit aici: DJ 552 Craiova – Cetate (115.303.000 lei), DJ 561 A Giurgiţa (DJ 561) – Urzica Mare – Urzicuţa – Afumaţi – Boureni – Băileşti – Balasan – Moţăţei Gară – Moţăţei (46.221.000 de lei, tronsonul I), DJ 561 A Moţăţei – Dobridor – Unirea – Pleniţa – limita cu judeţul Mehedinţi (36.379.000 de lei, tronsonul II).

Alt drum care va fi modernizat este DJ 542, limita judeţului Olt – Zvorsca – Amărăștii de Sus – Amărăştii de Jos – Dăbuleni, cu o valoare de 49.160.000 de lei (finanţare prin PNDL). Plus DC 120, Ţiu (DJ 606B) – Gogoşu (DJ 606C), pe o lungime de 2,5 km, drum care asigură accesul la punctele de interes cultural şi natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj – Vratsa.