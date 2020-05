S-a dat startul lucrărilor de modernizare a drumului Craiova – Cetate

Drumul Județean (DJ) 552 Craiova – Cetate a intrat în prima etapă a lucrărilor de modernizare. Consiliul Județean (CJ) Dolj i-a pus, ieri, față în față, pe constructori cu primarii din localitățile traversate de acest drum, care va deveni un etalon în Dolj. Proiectul este de anvergură, cu o valoare de circa 50 de milioane de euro, din care 36 de milioane de euro finanțare europeană nerambursabilă.

Consiliul Județean Dolj a dat, ieri, startul lucrărilor de modernizare a DJ 552 Craiova – Cetate, un proiect complex care va face din acest drum județean un etalon pentru Dolj. Lucrările sunt de anvergură, dar constructorii au precizat că vor face totul pentru a se încadra în termenul de 14 luni prevăzut pentru execuție.

Tocmai pentru a preîntâmpina problemele care ar putea să apară pe durata derulării lucrărilor, conducerea CJ Dolj i-a pus ieri, față în față, pe reprezentanții firmelor care vor lucra la drum cu primarii din localitățile de pe raza DJ 552. Proiectul a fost împărţit în două loturi: tronsonul cuprins între km 4+200 şi km 31+850 din DJ 552 și tronsonul de la km 31+850 până la km 71+771 al drumului.

Cine sunt constructorii drumului Craiova – Cetate

Licitaţiile au fost câştigate de asocierea Domarcons SRL – Erpia SA, cu o ofertă de 99.988.882,75 lei, inclusiv TVA, pentru primul tronson de 27,7 km, şi, respectiv, de asocierea Strade Bauunternehmung SRL – Condor Păduraru SRL – Hydrostroy AD, cu o ofertă de 99.382.303,21 lei, pentru cel de-al doilea tronson de 39,8 km.

Contractele cu constructorii au fost semnate la începutul acestei luni, în urma licitațiilor rezultând o economie de 3,6 milioane de euro, ceea ce înseamnă reducerea cheltuielilor din bugetul propriu al Consiliului Judeţean.

Consiliul Județean Dolj i-a pus față în față pe constructorii care se vor ocupa de modernizarea drumului Craiova – Cetate cu primarii din localitățile de pe raza DJ 552

Proiectul „,Modernizarea DJ 552 Craiova – Mofleni – Bucovăţ – Terpeziţa – Sălcuţa – Vîrtop – Caraula – Cetate, km 4+200 – 71+771” este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, având o valoare totală de 234.692.016,98 lei (49,6 milioane de euro). Din acești bani, 36 de milioane de euro reprezintă finanțarea europeană nerambursabilă, diferența fiind suportată de CJ Dolj dintr-un împrumut contractat anul trecut.

Ion Prioteasa: Este un proiect la care s-a muncit ani întregi

Președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, a ținut să amintească efortul depus pentru concretizarea acestui proiect, care nu a fost niciodată abandonat, în ciuda greutăților întâmpinate.

„Marcăm începutul efectiv al unui proiect pe care ni l-am dorit foarte mult, un proiect care a fost deosebit de solicitat și la care s-a muncit ani întregi. Pentru a avea o viziune de ansamblu asupra dimensiunilor acestui demers, să amintim faptul că doar cererea de finanțare a avut 3.600 de pagini, iar contractele și anexele acestora au numărat peste 4.000 de pagini.

A fost un efort extraordinar și, chiar dacă au existat momente în care lumea nu mai credea că această investiție va putea fi realizată, noi nu am abandonat niciodată proiectul, pentru că, așa cum am mai spus, convingerea noastră este că tot ceea ce am început trebuie să fie finalizat“, a spus Ion Prioteasa.

Consiliul Județean Dolj i-a pus față în față pe constructorii care se vor ocupa de modernizarea drumului Craiova – Cetate cu primarii din localitățile de pe raza DJ 552

„Ne-am dorit să modernizăm acest drum pentru că este unul dintre cele mai lungi dintre cele 46 pe care le deținem în rețeaua județeană de infrastructură rutieră și pentru că deservește un bazin foarte mare, cu peste 350.000 de locuitori. Trebuie cunoscută și contribuția pe care și-a adus-o la reușita acestui proiect domnul Claudiu Manda, care la vremea inițierii demersului era parlamentar ales în acest colegiu și care a insistat în permanență ca investiția să se materializeze“, a adăugat președintele CJ Dolj.

Modernizarea DJ 552 Craiova – Cetate, proiectul cu cele mai multe elemente novatoare

La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean, Cosmin Vasile, a subliniat faptul că economia județului este alimentată, în această perioadă, cu o sumă considerabilă, datorită investițiilor în reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri derulate de CJ Dolj.

„Vreau să felicit echipa CJ Dolj pentru faptul că am ajuns în acest punct în care putem anunța demararea lucrărilor la cele două tronsoane ale DJ 552 Craiova – Cetate. Vorbim, fără îndoială, despre cel mai important proiect de infrastructură rutieră al instituției noastre, deoarece are și valoarea cea mai mare, iar acest drum, în lungime de peste 67 de kilometri, traversează șapte comune. Din acest punct de vedere, dorim să le mulțumim primarilor, care au fost foarte receptivi și deschiși colaborării, pentru a duce la bun sfârșit demersul“, a afirmat Cosmin Vasile.

DJ 552 Craiova – Cetate a intrat în prima etapă a lucrărilor de modernizare. CJ Dolj a dat startul lucrărilor care vor face din acest drum un etalon pentru județ.

„În egală măsură, cred că modernizarea DJ 552 constituie proiectul cu cele mai multe elemente novatoare și cu cel mai mare grad de complexitate: cu sisteme fotovoltaice care alimentează ledurile indicatoarelor rutiere, piste pentru biciclete care se întind pe zeci de kilometri, stații de autobuz și parcări, cu cel mai mare număr de poduri și podețe – aproximativ 40, incluzând podul peste râul Jiu, la ieșirea din Craiova“, a mai spus vicepreședintele CJ Dolj.

Investiția de circa 50 de milioane de euro se adaugă celorlalte derulate de CJ Dolj în domeniul infrastructurii rutiere, precum drumul Giurgița – Plenița – limita județului Mehedinți sau drumul Segarcea – Valea Stanciului, ceee ce face ca suma cumulată a acestor proiecte să depășească 100 de milioane de euro. „Sunt bani care intră în economia județului nostru“, a mai menționat vicepreședintele Cosmin Vasile.

Ce presupun lucrările de modernizare a Drumului Județean 552

Modernizarea drumului Craiova – Cetate presupune lucrări complexe, unele chiar inedite în județ, dacă ne referim la pistele pentru bicicliști. Pe toată lungimea DJ 552 vor fi amenajate șapte intersecții cu drumuri județene și alte șapte cu drumuri comunale, plus 535 de accese la proprietăți și șapte parcări. Vor fi modernizate nouă poduri și 31 de podețe, alte 11 podețe urmând să fie construite de la zero.

Drumul Craiova – Cetate va fi modernizat cu 50 de milioane de euro. Lucrările au fost împărţite în două loturi.

În total, vor fi amenajate 14 stații de autobuz, 21,3 km de trotuare noi și 21,2 km de piste pentru bicicliști. De asemenea, vor mai fi montate 797 de indicatoare rutiere, 12,5 km de parapeți de protecție, limitatoare de viteză și vor fi amenajate zece treceri de pietoni cu alveole, marcaje transversale albe și sisteme de alimentare fotovoltaică.

Care vor fi provocările constructorilor drumului Craiova – Cetate

Provocările constructorilor vor fi legate de trafic, în special acolo unde lucrările presupun și modernizarea unor poduri. Iar primul pe listă este podul de peste Jiu, de pe raza comunei Bucovăț. În continuare, la Terpezița trebuie modernizat podul de peste pârâul Lazu și cel de peste pârâul Terpezița, la Sălcuța podurile peste Desnățui și pârâul Putnei, iar la Vîrtop podul peste Valea Cornu și podul peste pârâul Baboia. În fine, la Caraula va trebui modernizat podul de peste Valea Caraula, în timp ce la Cetate podul peste canalul de irigații.

Constructorii au dat asigurări că își vor face organizările de șantier și vor lucra în așa fel încât să nu încurce prea mult traficul. Cu toate că unele lucrări vor fi complexe, necesitând intervenții de amploare. „Echipele noastre Topo sunt deja pe teren și fac măsurători“, a anunțat managerul de proiect din partea firmei Domarcons.

În discuții au intervenit și câțiva primari. Edilul din Caraula le-a atras atenția constructorilor că pe raza comunei drumul are o lățime mai mare, de opt metri, și că trebuie să găsească o soluție. Primarul din Plenița a cerut amenajarea unei stații de autobuz și la intrarea în comună, iar cel din Bucovăț a dorit să știe cum vor fi organizate lucrările, având în vedere că se va lucra la podul de peste Jiu și pe dealul Bucovățului.